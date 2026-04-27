El Ayuntamiento de València anuncia la reapertura de los huertos urbanos de Sociópolis año y medio después de la dana

El concejal de Agricultura y presidente del Consell Agrari de València (CAV), José Gosálbez, ha visitado la macrourbanización de La Torre conocida como Sociópolis para comprobar la evolución de los trabajos de adecuación de sus huertos urbanos un año y medio después de que fueran arrasados por la dana. Gosálbez ha avanzado que “la reapertura es inminente”. “Está previsto que en los primeros días de mayo las parcelas sean ya puestas a disposición de los usuarios”, ha anunciado el concejal después que el CAV acelerara los trabajos de adecuación para "devolver este espacio a los usuarios en el menor tiempo posible, tras garantizar la seguridad del cultivo de la tierra mediante los análisis realizados en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), cuyos resultados favorables se obtuvieron el pasado 28 de enero".

Los trabajos han incluido la revisión del sistema de riego interior y exterior, la preparación de las parcelas para el cultivo y la adecuación de instalaciones generales como taquillas y baños. El concejal ha señalado que “el proceso ha sido largo y tedioso, sí, pero hoy podemos decir dos cosas: que los cultivos son seguros y que volvemos a ayudar a entidades sociales con fruta de proximidad”. En este sentido, El Consell Agrari de València, con una inversión directa superior a 70.000 euros y la colaboración de distintos servicios municipales, "ha logrado poner a punto el parque en apenas tres meses desde la confirmación de la seguridad alimentaria".

Aunque está prevista una actuación municipal integral que mejorará el conjunto de instalaciones e infraestructuras y que podría prolongarse hasta septiembre de 2027, se ha optado por una reapertura parcial que permitirá a las personas que ya cultivaban en el parque a fecha 29 de octubre de 2024 retomar su actividad cuanto antes. El concejal ha remarcado que “no hablamos solo de reapertura, hablamos de recuperación: de espacios públicos, de confianza y de una función social que beneficia a toda la ciudad”.

Recolecta de fruta

El presidente del organismo autónomo municipal también ha informado que el servicio de Guardería Rural del Consell Agrari ha recuperado la tradición de la recolección de los frutos de los árboles del parque. Gosálbez ha destacado que “no solo reabrimos los huertos, también recuperamos algo que llevaba años sin hacerse: recoger y donar fruta a entidades sociales que lo necesitan. Volvemos a poner en marcha una labor social que nunca debió perderse”.

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En total, se han recogido entre 30 y 40 cajas de frutas, entre limones, naranjas, pomelos y kumquats, que se han llevado a Casa Caridad. El concejal ha explicado que “tras años sin hacerlo, hoy volvemos a recoger fruta y a entregarla a entidades sociales, demostrando que estos espacios no solo producen, también ayudan”. Gosálbez ha concluido que “frente al abandono, recuperación; frente a la inacción, gestión; y frente a años sin esta práctica, hoy volvemos a donar fruta a quienes más lo necesitan”.