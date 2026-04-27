Catalá emplaza a Óscar Puente a buscar una solución conjunta para las vías de Serrería y Bernabé la acusa de tener intereses ocultos

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha rebajado la tensión con el Ministerio de Transportes y ha invitado a su máximo responsable, el socialista Óscar Puente, a trabajar juntos para buscar una solución al soterramiento de las vías de Serrería, una operación que Catalá cree que es eminentemente ferroviaria y no urbanística, como defiende el ministerio.

Esta vieja aspiración del Cap i Casal, que ha superado ya varias legislaturas con gobiernos municipales de distinto color, es importante porque el soterramiento de las vías en este punto de la ciudad próximo al nuevo barrio de las Moreras, permitiría el desarrollo del PAI del Grao, conectar la ciudad con la fachada marítima y construir más de 3.000 viviendas. El propio Gobierno ha reconocido la importancia de esta obra, pero a la hora de la verdad se han generado discursos enfrentados entre las dos administraciones implicadas: Catalá entiende que es una cicatriz ferroviaria cuya eliminación debe liderar el ministerio y el ministro Puente entiende que se trata de una operación urbanística de la que sería responsable básicamente el consistorio.

En la última semana, además, la discusión ha subido de tono. El PP ha planteado sendas iniciativas en el Congreso de los Diputados exigiendo al Gobierno el soterramiento de las vías y el ministro Puente ha respondido con su ya conocida idea del tema urbanístico y añadiendo la complicación que supondría para el desarrollo del Corredor Mediterráneo.

Sentarse juntos

Preguntada la alcaldesa por esta nueva situación, María José Catalá, que ha asistido esta mañana a la conferencia de Vicente Lafuente, nuevo presidente de la CEV (Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana) en el desayuno informativo de Fòrum Europa Tribuna Mediterrània, ha querido tender puentes de nuevo. De hecho, ya hubo una promesa de colaboración en una visita del ministro a València. Catalá insiste en que el ministro "no ha estado acertado" por dos motivos directos, el primero porque la mayoría de suelo afectado es de Adif y segundo porque su ejecución afecta al tráfico ferroviario. "Esto es un tema político. En otros sitios de España se están invirtiendo 1.500 millones de euros en operaciones de este tipo y esta cicatriz ferroviaria no puede seguir en València", explica Catalá, que recuerda que el PSOE defiende eso mismo, pero en los otros lugares de España. "Esto es simplemente porque en València hay una alcaldesa del PP y el ministro es socialista, porque lo que tenemos aquí es una cicatriz ferroviaria sea el partido que sea", explica.

Dicho eso, María José Catalá cree que es un trabajo que hay que hacer conjuntamente entre las dos administraciones. En este sentido, insiste en pedir una reunión con Óscar Puente y comparecer juntos ante los medios de comunicación para explicar a los vecinos los problemas que existen, lo que se puede hacer y la manera de hacerlo. Por su parte, recuerda que ya hay una reserva presupuestaria para hacer los estudios previos al proyecto, lo que demostraría su ánimo de colaboración. "La ciudad no se puede permitir esto", ha dicho la alcaldesa, entre otras cosas también porque "los vecinos están muy interesados".

Bernabé teme a la especulación

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha invitado a la alcaldesa a "trabajar más por los barrios de València, que son los barrios más abandonados", y preocuparse menos por "otros intereses" que dice desconocer y que parecen, teme, que estarían por encima de grandes inversiones gubernamentales ya en marcha como el canal de acceso (soterramiento de las vías del Parc Central), que tiene un presupuesto de más de 500 millones de euros". Es más, Bernabé lamenta que "ahora la señora alcaldesa, después de años y décadas de reivindicación de los vecinos de quitar trenes para poder tener un espacio de convivencia y de salud, quiera llenar este espacio de coches". "¿Para eso quiere que se soterren las vías de Serrería? ¿Para meter más coches? ¿Para hacer más negocios urbanísticos?, se pregunta.

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Para Bernabé, lo destacado en este momento es que el Corredor Mediterráneo sigue avanzando y que próximamente las tres capitales de la Comunitat Valenciana estarán conectadas por alta velocidad. "Los intereses urbanísticos que la señora Catalá tenga en Serrería tendrá que explicarlos ella, y también si va a llenar de coches, que eso ya sabemos que sí, las inversiones que el Gobierno de España hace para mejorar la ciudad de València". "La ciudad de València podría tener un gran pulmón verde que sería el Bulevar Federico García Lorca (espacio que se liberará en superficie cuando se acabe el soterramiento de las vías del Parc Central), ese corredor verde que eligieron los vecinos y que además tiene el apoyo de más de 60.000 firmas, y que ella siempre vota en contra. Solo piensa en meter más coches, y por eso València es la única gran ciudad de España que no tiene Zona de Bajas Emisiones (ZBE)", sentencia.