Compromís tilda de "farándula" los Gay Games gestionados por el Ayuntamiento

El Grupo Municipal Compromís pasará totalmente de espaldas a los Gay Games, que considera como "evento secuestrado" por el gobierno municipal, al que ha "vaciado de contenido". Las críticas al evento, para el que ya hay más de nueve mil deportistas LGTBIQ+ apuntados vienen motivadas, en palabras de su portavoz Luisa Notario, en que la organización municipal del mismo "Lo ha vaciado de contenido. Han convertido lo que debía ser una celebración de derechos, diversidad y comunidad en un producto mercantilista y clasista, pensado más como escaparate turístico que como espacio de reivindicación y participación real del colectivo".

En la presentación de la ceremonia inaugural, la concejala Rocío Gil ha vuelto a pedir la participación de los colectivos valencianos, que se marcharon de la organización tras la aprobación por la Generalitat de la Ley Trans. Eso es combustible para la formación naranja. "Lo más grave es que este evento se organiza de espaldas a las entidades LGTBI de la ciudad. Asociaciones históricas y referentes como Lambda, Samarucs, Dracs, ADI, Chryssalis, Panteres Grogues o, más recientemente, Expressos Socials, han anunciado su no participación. Estamos hablando de entidades que llevan décadas defendiendo derechos, construyendo comunidad y promoviendo el deporte inclusivo. Y todas ellas coinciden en denunciar la hipocresía de quienes pretenden liderar un evento LGTBI mientras ignoran y apartan al propio movimiento, desmantelando servicios, eliminando derechos y borrando a las personas LGTBI de las políticas municipales". Precisamente, el concepto de "secuestro" fue el acuñado por estos colectivos.

"Grandes cifras y ningún compromiso"

Luisa Notario opina que la molla de los juegos se queda en "grandes cifras, artistas y espectáculo, pero detrás solo hay eso: mucha farándula y ningún compromiso real con los derechos de las personas LGTBI. Sin las entidades, sin el tejido asociativo, sin el activismo, este evento pierde su sentido". En definitiva, "València ha perdido la oportunidad de organizar unos Gay Games con alma, con participación real y con respeto al movimiento que los hizo posibles. Y eso, a día de hoy, no está ocurriendo.”