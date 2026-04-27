València vigilará permanentemente el ruido en l'Umbracle para cumplir la sentencia: hay mediciones hasta en viviendas particulares

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado que el consistorio estará "vigilante permanentemente" para garantizar que se cumplan los niveles de ruido en el entorno de la Ciutat de Les Arts y Les Ciències y l'Umbracle y ha anunciado que harán mediciones "sistemáticamente" para velar por los derechos de los vecinos en cumplimiento de la reciente sentencia de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo que daba la razón a los residentes.

La primera edil se ha expresado así este lunes en declaraciones a los medios tras el desayuno informativo de Forum Europa Tribuna Mediterránea, donde, preguntada por si las medidas utilizadas ante la apertura este fin de semana de l'Umbracle podrían ser "extensivas" para la celebración de otros eventos.

En primer lugar, ha defendido que, ante la apertura de l'Umbracle, el Ayuntamiento ha llevado a cabo "mediciones en la misma terraza" y, al mismo tiempo, en "dos domicilios particulares" para poder tener "toda la información sobre el ruido que se emitía y también el ruido ambiente que se generaba".

Sobre esta cuestión, Catalá ha indicado que los datos de las mediciones todavía no los tienen porque tardan "un día" en procesarse, pero que durante la semana se tendrán los resultados definitivos.

Medida permanente

Asimismo, ha insistido en que esta medida no es "puntual" y ha adelantado que se va a realizar "sistemáticamente" ya que el consistorio tiene "una obligación en base a una resolución judicial de velar por los derechos fundamentales de los vecinos". "Vamos a estar vigilantes permanentemente de que se cumplan los niveles mínimos (de ruido) y las situaciones mínimas de convivencia", ha aseverado la alcaldesa.

No obstante, Catalá ha asegurado que el caso de la discoteca y de los festivales que se celebran en CACSA son "diferentes". En este punto, ha subrayado que desde la Generalitat se está trabajando con los promotores de los festivales y ha sostenido que, para ella, es "importante" que se haga "un número mucho menor de actividad de estas características en la zona" y que, si se hace alguna actividad, que "sea autorizada por una resolución judicial en base al incidente de ejecución de sentencia que planteó la Generalitat".

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Catalá ha apuntado que el incidente de ejecución de sentencia "todavía no se ha resuelto" pero que, al tratarse de un procedimiento "preferente y sumario", porque es "por vulneración de derechos fundamentales", estos trámites "suelen ser muy breves" y espera que la resolución judicial sea "absolutamente inmediata".