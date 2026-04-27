Así será la ceremonia inaugural de los Gay Games de València

"Celebrar una vida plena", "algo histórico", "competir porque somos atletas", "un canto a la diversidad", "celebrar, competir y conectar" son algunos de los lemas con los que, ahora sí, los Gay Games están en la recta final de su inicio, que llegará dentro de dos meses exactos, fecha elegida para la presentación oficial en el que será escenario de la Ceremonia Inaugural: el Estadio Ciudad de València. "El camino que hemos recorrido no ha sido fácil, pero ha sido emocionante porque València va a ser la ciudad que apuesta por la diversidad. La única en España y la única en el Mediterráneo en el futuro próximo" ha asegurado la concejala de deportes Rocío Gil antes de desvelarse el cartel con los participantes y las partes del mismo.

Juan Velasco, presidente de la Asociación de Empresas y Profesionales para Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de la Comunitat Valenciana (Avegal), desveló los participantes. La conducción con la participación de Mónica Naranjo, Soraya Arnelas, Suri, Fruela y Choriza May "todo personas comprometidas con la causa".

"Espectáculo de gran formato"

Promete la organización "un espectáculo de gran formato combinando deporte, cultura y emoción, concebido como ua experiencia continua, sin interrupciones para una narrativa global".

El acto empezará con el desfile de participantes convirtiendo el estadio "en un mosaido de culturas". E incluye las liturgias propias de una ceremónia olímpica, incluyendo la llegada de la "bandera oficial, su izado, un homenaje al fundador de los Gay Games , el juramento y el encendido del pebetero, junto al himno oficial "que refleja legado y continuidad" y un castillo de fuegos artificiales. Durante el acto también habrá un homenaje a quienes lucharon en su momento contra el VIH y un componente cultural con coros y agrupaciones de todo el mundo y las bandas de música locales.

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Desde hoy a las 14 horas saldrán a la venta las entradas para la ceremonia con las primeras 250 a quince euros.