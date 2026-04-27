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València vuelve a pedir que no haya boicot local a los Gay Games: "es un acontecimiento único en la vida"

El Ayuntamiento de Valencia lanza un llamamiento final a deportistas locales y españoles para asegurar una alta participación en los Gay Games

Miembros del equipo organizador, en el Ciudad de València, sede de la ceremonia inaugural

Miembros del equipo organizador, en el Ciudad de València, sede de la ceremonia inaugural / Germán Caballero

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

"El que quiera venir tiene los brazos abiertos hasta el último día". Con esa premisa las autoridades y en concreto el ayuntamiento de Valencia pretende hacer una última llamada, especialmente a los deportistas locales, valencianos y españoles, de que los Gay Games están ahí, que siguen su curso, que van a ser un éxito de convocatoria, que la ciudad estará tomada literalmente por el movimiento LGTBI que su participación sería básica para evitar el dato que chirría en la cita: que España no sea el país más representado el número de deportistas. Habida cuenta que la participación está cerca de los máximos históricos y tritura los niveles de la anterior edición, coparticipada por Hong Kong y Guadalajara de México.

Acaban de superarse la cifra de nueve mil inscritos para las diferentes especialidades y si no se llega a niveles de prepandemia será en gran medida por ese boicot de los clubes locales, llámese Comunitat Valenciana o España. Porque hay que recordar que la organización y desarrollo de los juegos vienen marcados y lastrados por la renuncia -y retirada del comité organizador- del componente en protesta por las políticas oficiales, y en especial por la aprobación, de la ley Trans a cargo de la Generalitat. Consideraron que es incompatible una postura de este tipo con la organización de los Juegos.

Es verdad que el boicot es a nivel de clubes y que miembros de éstos sí que participarán bajo otra denominación. Pero ese desencuentro, unido a una batería de reproches y la habitual pugna política, deja "coja" esa parte de un evento que ya empieza a dar nuevos datos, que se sustanciarán en la presencia de miles de personas, como participantes o como visitantes, a la cita del 27 de junio al 4 de julio.

La cuestión moral y la económica están salvadas. Valencia se exhibirá al mundo y los participantes dejarán un impacto económico que se sabrá a posteriori. Es por todo ello que la concejala rocío Gil insistía hasta la saciedad en que "el evento es de la ciudad de Valencia. Y todos los que quedan deben participar. En algo, además, que no hemos vivido nunca. Al fin y al cabo, Valencia es la primera ciudad. Española que lo acoge. Y la primera del Mediterráneo. Por lo menos. A medio plazo". De momento, la siguiente edición, la de 2030 -es cada cuatro años, como los Juegos Olímpicos- se irá a Perth, Australia, un país en el que tiene una notable implantación y que lo albergará por segunda vez.

Países con más inscritos

Precisamente, Australia es, junto a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Alemania los países, junto con España, que más participantes tendrá. Pero la organización destaca la presencia no ya estos países, sino de algunas nacionalidades en las que no te puedes visibilizar y llevar una vida como la nuestra. Nos llena de orgullo celebrar una vida plena. Queremos que se juegue, se participe y se viva".

43 años de media de edad

Superados los nueve mil inscritos, la edad media es de 43 años. Hay 520 voluntarios "de todo el mundo" destinados a a red de instalaciones, la agenda cultual, puntos de información y entrega de acreditaciones.

Al igual que los JJ.OO, hay una serie de deportes, un total de 39 -algunos de ellos, como el tenis, con la inscripción ya agotada-, y dos de exhibición de marcado carácter autóctono. En este caso son el colpbol y la pilota valenciana. Y al igual que en las citas olímpicas, hay subsedes: Rocafort y Torrent.

De entre las 46 sedes de València no ha habido que hacer ninguna nueva: se emplean las preexistentes. Desde los grandes espacios Velodromo Lluís Puig, Marina de València, Estadio del Turia, Playa de la Malvarrosa o Pabellón de la Fonteta a los pequeños pabellones de barrio o el Trinquete de Pelayo, que acogerá la exhibición de pilota valenciana. Las disciplinas más demandadas por las personas inscritas son la natación, el tenis, el atletismo, el fútbol y el voleibol.

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"Siempre hemos tenido los brazos abiertos y buena muestra es que tenemos un partner local. Todas las Federaciones se han sumado y me gustaría decir que seguimos aquí y que les esperamos, sean entidades o individuales. València va a vivir un momento único que no se debería desaprovechar. Voy a seguir siendo optimista. En un evento de este nivel absurdo no decir que todos están invitados" ha asegurado la concejala Rocío Gil.

Sedes y deportes

Polideportivo del Cabanyal: Voleibol, squash y gimnasia artística

Polideportivo de Benimaclet: Esgrima

La Petxina: Badminton y Ajedrez

Polideportivo de Nazaret: Natación artística, Dodgeball, Tenis y Colpbol

Polideportivo de Benicalap: Voliebol

Playa del Cabanyal: Natación en aguas abiertas y triatlón

Polideportivo de la Fuensanta: Badminton

Velódromo Lluis Puig: Tenis de Mesa, Lucha, Grappling y Artes Marciales

Estadio del Turia: Atletismo

Polideportivo de la Fuente de San Luis: Cheerleading y baile deportivo

Pabellón de la Malva-rosa: Voleibol

Playa de la Malva-rosa: Volei-Playa

Bowling Heron City: Bolos

Crossfit Vara de Quart: Cross Training

Piscina de la Hípica: Diving

La Creu del Grau: Powerlifting

La Marina de València: Dragon Boat y Vela

Polideportivo de Nou Moles: Waterpolo y Voleibol

Polideportivo del Saler: Golf

Parque de Congresos: Petanca

Piscina del Parque del Oeste: Natación

UPV: Baloncesto

Universitat de València: Baloncesto

Alquería del Basket: Baloncesto y Cheerleading

Campos del Tramo II, Serranos, Pont de Fusta, Exposición y Marxalenes: Fútbol

Clubes de Tenis de Torrent, Monte Real, Español, Santa Polonia, Orriols, Sporting, El Collao y Valencia TC: Tenis

Fun on Ice: Patinaje artístico

Campos de Quatre Carreres y Jartín del Turia: Rugby

Campo del Jardín del Turia: Sofbol

Sportscity: Pádel

Jardín del Turia: 5K, 10K, Medio Maratón y Maratón

Feria València: E-Sports

Campos de la Carrasca y Tarongers: Hockey Hierba

Trinquete de Pelayo: Pilota Valenciana

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