Personas necesitadas de rehabilitación y embarazadas no pueden acceder a las consultas de un centro de salud de València por avería del ascensor... desde el año pasado

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado del "perjuicio" que está causando en usuarios y profesionales del centro de especialidades de la calle Alboraia, en València, el "largo" tiempo de reparación del único ascensor. Esta situación "obliga a no atender a las condiciones adecuadas a pacientes de rehabilitación o a embarazadas que necesita acceder a las plantas superiores", dice el sindicato.

Así, CSIF ha reclamado una solución "urgente". Ha explicado que el servicio de rehabilitación se encuentra en el segundo piso, mientras que el de matrona lo hace en el primero. El hecho de que el ascensor no funcione desde el pasado año y que la avería no se solucionará hasta junio, según ha informado la dirección al sindicato, "deriva en que numerosos usuarios no puedan ser atendidos".

Explicaciones a pie de escalera

El sindicato ha indicado que "la situación llega hasta el punto de que bajan los profesionales de fisioterapia a la entrada de la planta inferior para explicar verbalmente los ejercicios a los pacientes que no pueden subir a la sala habilitada para su rehabilitación. Esto resulta del todo insuficiente para una recuperación efectiva", ha advertido.

"Además, los casos graves son derivados directamente al Hospital Clínico, lo que, a la vez, incrementa la saturación en esas instalaciones", ha insistido. CSIF continúa indicando que "las madres primerizas y embarazadas no pueden acceder a la consulta de matrona --que se encuentra en la segunda planta-- con normalidad. Esta circunstancia vulnera el derecho a una atención prenatal y postnatal digna y accesible".

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Ante esta situación, ha pedido a la dirección del centro "la reparación inmediata o sustitución del ascensor sin más dilaciones". La central sindical considera que "las promesas de solución en los próximos meses resultan inasumibles cuando en junio cumplirá un año estropeado".