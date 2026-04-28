Denuncian a un edificio de apartamentos turísticos del Cabanyal por utilizar señalética ilegal y quitar espacios de parking

Pocas zonas hay en València más saturadas de apartamentos turísticos que el Cabanyal - Canyamelar. En las manzanas ubicadas en la confluencia de las calles Francesc Cubells, Arquitecte Alfaro y Mariano Cuber se concentran, entre bloques de apartamentos turísticos y hoteles, más de 750 habitaciones destinadas a viajeros que quieren pasar unos días o una temporada cerca de la playa y en uno de los barrios más atractivos de la ciudad... pero también de los más castigados y hartos de las consecuencias de un turismo desbocado que ha traído consigo consecuencias tan duras como el desplazamiento de los vecinos de 'toda la vida' por los elevadísimos precios de la vivienda.

Un agente de Policía Local de València cortando parte de la señal de prohibido aparcar / Levante-EMV

Pero ese es el más grave de los problemas que padecen los vecinos de la zona. Los hay más cotidianos pero no por eso menos desquiciantes. Por ejemplo, la falta de aparcamiento en la calle. En un barrio cuyo parque inmobiliario es más bien antiguo y por lo tanto los edificios no tienen garaje propio, tirar de sitio para aparcar en la vía pública es lo más habitual. Sin embargo, entre las eternas obras que ocupan parte de la vía pública y la construcción de apartamentos en lugar de parkings para el vecindario, encontrar un hueco donde dejar el coche es cada vez más difícil y los residentes han llegado al límite.

Una acera pintada de amarillo y la señalética de aparcamiento prohibido fuera de normativa / Levante-EMV

Lo último que les faltaba era presenciar como uno de estos bloques de apartamentos, que alberga 428 estancias de alquiler por temporada, instalaba a sus puertas varias señales ilegales de aparcamiento reservado y de acceso de bomberos que eliminaban varias plazas de la calle. Fueron los vecinos quienes el pasado lunes por la tarde avisaron a la Policía Local de València que procedió a constatar la irregularidad de la señalética y, acto seguido, a cortar el poste con una radial.

El vado está en tramitación

El problema de la instalación de estas señales radicaría en que se han instalado antes de el Ayuntamiento de València les haya concedido el vado. Según han explicado fuentes municipales, la propiedad privada solicitó el permiso para instalar la señal de prohibido aparcar poco antes de febrero y aún se encuentra en tramitación.

La señal irregular instalada por la propiedad y que ha sido retirada por la Policía Local de València / Levante-EMV

Al parecer desde el coliving contactaron con la policía para denunciar que un vehículo había estacionado en la zona 'reservada' sin embargo, se cambiaron las tornas y los agentes intervinieron para eliminar esta señal fuera de normativa.

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Pero no es la única amonestación con la que cuenta el complejo que cuenta desde hace dos años con licencia de apartahotel: los vecinos también presentaron una queja formal porque los contenedores del bloque, que cuenta con cuarto de residuos, permanecían demasiado tiempo en la calle. Al parecer esta circunstancia se debió a una "descoordinación entre la propiedad y la contrata de la recogida de basuras" pero, según explican desde el consistorio, existe un compromiso por parte de la empresa gestora del apartahotel y la empresa de basuras para que los contenedores permanezcan en la vía el mínimo tiempo posible. "Si esta situación se vuelve a repetir, se procederá a tomar medidas de otro tipo", señalan desde el consistorio.