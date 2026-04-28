Huelga de taxis en València: horario, cortes de tráfico y recorrido de la manifestación.

La ciudad de València se prepara para una jornada de movilidad complicada este miércoles debido a la protesta convocada por el sector del taxi. La Policía Local de València ya ha advertido a través de sus canales oficiales sobre los previsibles cortes de tráfico y las retenciones que afectarán a las principales arterias del centro y las vías de salida de la capital.

La movilización comenzará oficialmente a las 10:30 horas con una concentración masiva de vehículos en la calle Pintor López, en sentido hacia las Torres de Serranos y la calle Blanquerías. Media hora después, a las 11:00 horas, la caravana de taxis iniciará su recorrido por el corazón de la ciudad, lo que obligará a realizar cortes intermitentes y desvíos que afectarán tanto al transporte privado como a las líneas de la EMT.

Imagen de archivo de una huelga anterior de taxis por el centro de València. / Ana De los Ángeles Martí

El itinerario diseñado para la manifestación atravesará algunos de los puntos más congestionados de la capital del Turia. Tras partir de Pintor López, los taxistas avanzarán por la Plaza de Tetuán y General Palanca hasta alcanzar la Porta la Mar. Desde este punto, la protesta se adentrará en el eje comercial de las calles Colón y Xàtiva, para luego continuar por Guillem de Castro y Ángel Guimerá, por lo que se espera que el tráfico sea especialmente denso durante toda la mañana en el entorno de la estación del Norte y la plaza de España.

Protesta frente a la Consellería de Transporte

La última fase de la marcha llevará a los manifestantes hacia la calle Linares y la Avenida del Cid. El destino final de la protesta es la sede de la Consellería de Transporte, ubicada en la calle 9 de Octubre, donde el sector tiene previsto concentrarse para hacer oír sus reivindicaciones. Según la información facilitada por los servicios municipales, los vehículos permanecerán estacionados en esta zona hasta las 14:00 horas, lo que prolongará las dificultades de acceso a los barrios de Nou Moles y Olivereta hasta bien entrada la tarde.

Se espera que la normalidad se recupere de forma progresiva una vez finalizada la concentración frente a la administración autonómica. Los conductores que necesiten cruzar la ciudad deberán buscar rutas por las grandes avenidas periféricas o recurrir a la red de Metrovalencia para minimizar los retrasos.