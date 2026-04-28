Compromís denuncia que la música valenciana "vuelve a ser marginada en la Gran Fira"

El Grupo Municipal Compromís lleva criticando, desde que regresó a la oposición, la fuga de música valenciana en determinados eventos festivos. Y si hay uno en el que inciden especialmente, ese es el de la Gran Fira de València. Tanto de los Conciertos, los grandes espectáculos, como de los pequeños: las actuaciones que se desarrollan a menor escala, especialmente en el ciclo 'Barrios y Pedanías' (lo que ellos llamaban Correfira) y la 'Gran Nit de Juliol', a lo que hay que añadir la propia denominación del evento, castellanizada salvo en lo tocante al área de Fallas.

Según el expediente de contratación, el concejal Pere Fuset ha anunciado que denunciará ante el Síndic de Greuges "la nueva discriminación al valenciano en la programación" porque, "por tercera vez", el gobierno municipal "se excluye el valenciano de la programación cultural y festiva de la Gran Fira, incumpliendo las leyes y las advertencias jurídicas internas”.

"Es más fácil escuchar valenciano en Albacete"

Fuset ha señalado que la marginación del valenciano es un patrón consolidado desde el inicio del mandato de PP y Vox, para después ironizar que "es más fácil escuchar valenciano en la Feria de Albacete, donde el año pasado ya actuaron grupos en valenciano, que en la Gran Fira, se ha vuelto a censurar el valenciano de la programación de forma consciente y reiterada”.

Compromís recuerda que la programación ya aprobada para este año —97 actividades incluyendo los Conciertos de Viveros, las actividades en los barrios y en los Jardines del Palau— evidencia una presencia "marginal" del valenciano, "contraria a la normativa vigente y a los propios criterios jurídicos del Ayuntamiento de València", extensible a la cartelería. "A pesar de las advertencias de los tribunales, el gobierno de María José Catalá ni rectifica ni corrige para cumplir las leyes”.

Espectáculos dobles por la tarde y la noche

El programa de estos fines de semana se conforman por un espectáculo vespertino infantil y otro nocturno para mayores. En el programa incluye, por ejemplo, musicales infantiles (Trotamundos, Hércules, Mary Poppins) y artistas como Oscar Tramoyeres, Miki Dakai, Javier Vila, DJ Borja Navarro, Piter Pardo, etcétera. En la Gran Nit están anunciados, espectáculo de Circo, Orquesta Máxima o tributos a Whitney Houston o La Oreja de Van Gogh.

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También apunta que el concejal de Fallas, Santiago Ballester (PP), como responsable de la programación en los Jardines del Palau, “también reproduce el mismo patrón de exclusión del valenciano”, aunque en este caso, la programación es muy similar a la que hacía Compromís, con la cita habitual del Duo Brillantina los martes para las personas mayores o los Tributos, aunque la participación local incluye solo un festival de folclore y un concierto de la Colla de Tabla i Dolçaina de la JCF, aparte de los habituales actos falleros.