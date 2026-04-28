Junta de Distrito de Abastos: Olano da esquinazo a los vecinos que le iban a reprochar sus comentarios sobre el colectivo

El concejal de grandes proyectos del Ayuntamiento de València, José Marí Olano, ha dado esquinazo a las asociaciones de vecinos que querían afearle sus críticas al colectivo. Lo ha hecho no asistiendo a la reunión de la Junta Municipal de Distrito de Abastos que él debía presidir y en la que se iba a debatir una moción de Compromís en la que se pedía su destitución. El edil excusó su presencia por la reunión que este lunes por la tarde mantuvo con el segundo teniente de alcalde de Madrid, Francisco de Borja Carabante Muntada y la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero. Los vecinos recuerdan que la Junta de Distrito estaba convocada desde hace más de tres meses y aseguran que en realidad Olano lo que ha hecho ha sido "esconderse". En su lugar, compareció el vicepresidente de la Junta de Distrito de Abastos, Juan Carlos Caballero, quien presentó una moción alternativa en la que se ponía en valor la participación ciudadana y se reconocía la importancia de las asociaciones de vecinos dentro del tejido social.

Según han explicado los vecinos, la relación de José Marí Olano con ellos ha sido complicada desde el primer minuto, "cuestionando la participación, con contestaciones fuera de tono, mirando al móvil mientras intervenían, etc." Pero el colmo llegó en el pleno del mes de febrero, cuando cuestionó al movimiento vecinal asegurando que "las asociaciones de vecinos son unos señores que se han reunido y han decidido que son asociación". Eso generó una ola de críticas en contra y una moción de Compromís en la Junta de Distrito de Abastos, presidida por el propio Olano, pidiendo su dimisión. Y la idea de las asociaciones de vecinos, las que pertenecen a este distrito y otras que se sumaron a la reunión específicamente por este motivo, era aprovechar esa junta para presionar a Olano y que al menos les pidiera una disculpa por sus palabras.

Viaje a Madrid

Pero no pudo ser. Olano no compareció en la Junta de Distrito de este lunes por la tarde. Se marchó a Madrid para reunirse con dos concejales de aquel ayuntamiento, lo que ha indignado a los vecinos. Uno de los que intervino en la Junta fue Miguel Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos de la Roqueta. "Lo que queríamos -dice- es que al menos pidiera disculpas por sus palabras en el pleno, que pidiera perdón, pero no ha querido, se escondió y no acudió a la junta", lamenta Sánchez, quien recuerda que la cita estaba programada desde hace tres meses. "Al ver que se iba a hablar de él no ha venido", lamenta.

Quien sí asistió por parte del PP fue el portavoz del equipo de gobierno y vicepresidente de la Junta de Abastos, Juan Carlos Caballero, que presentó una moción alternativa a Compromís, leída por el vocal popular de la junta, en la que ponía en valor la participación ciudadana y en concreto a las asociaciones de vecinos como parte fundamental del tejido social.

Ahora los vecinos ya no saben si tendrán una nueva oportunidad para trasladarle sus reproches a Olano. Tendría que ser en una próxima Junta de Distrito, pero, según Miguel Sánchez, el propio Juan Carlos Caballero ya advirtió que eso no forma parte del funcionamiento normal de la entidad.

"No es un hecho aislado"

Compromís, grupo promotor de la moción en la que se pedía la destitución de Olano, considera que la ausencia del concejal en la Junta de Distrito no es un hecho aislado, sino "la confirmación de una forma de vaciar de contenido los espacios de participación". Según Compromís, "la excusa alegada por Olano —una supuesta reunión en Madrid— no figuraba en la agenda pública del cargo con quien afirmaba encontrarse.

La concejala de Compromís, Lluïsa Notario, denuncia que lo ocurrido este lunes “es un nuevo desprecio intolerable hacia las asociaciones vecinales”. “No solo no escucha, es que ni siquiera se presenta en el espacio institucional que debería presidir. Es una falta de respeto absoluta hacia la ciudadanía organizada”, lamenta.

Notario también ha puesto el foco en la falta de transparencia: “Es especialmente grave que evite la junta con una excusa que genera serias dudas. Si un cargo público no puede explicar dónde está ni con quién se reúne, tenemos un problema de credibilidad institucional”. La concejala del primer partido de la oposición recuerda que Marí Olano cuestionó “de manera intolerable” el papel del movimiento vecinal, tras afirmar que las asociaciones no representan a los barrios ni deben participar en la toma de decisiones. “Es un discurso que desprecia décadas de trabajo y que ataca directamente la democracia participativa”, considera.

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Para Compromís, la situación de Olano debería hacer reflexionar a la alcaldesa María José Catalá, que lo mantiene como concejal pese a todos los hechos conocidos en las últimas semanas. “No se puede presidir una junta de distrito desde la ausencia y el desprecio. Es evidente que no tiene ni la voluntad ni la capacidad de dialogar. Y todo se suma a los audios en los que vemos cómo maniobra para, presuntamente, colocar a dedo a personas afines del antiguo Consorcio València 2007. La alcaldesa debe actuar y destituirlo”, reclama Notario.