La Fontsanta renueva su sistema de alcantarillado tras décadas de abandono y problemas higiénicos

El Ayuntamiento de València está renovando el alcantarillado de siete calles del barrio de la Fontsanta, en concreto en las calles del Rei Saud, Agró Roig, Conseller Francesc Bosch, Santiago Salas, República Dominicana, Prínceps de Mònaco y la plaza de la Colònia Espanyola de Mèxic. En total, el Ayuntamiento ha invertido cerca de 1,3 millones de euros para renovar y cambiar por completo los colectores de esta zona, muchos de los cuales tienen más de 70 años y están generando problemas de salubridad en la zona.

La alcaldesa, María Jose Catalá, acompañada del concejal del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, ha visitado las obras y ha asegurado que “la Fontsanta es un barrio importante de València que hacía muchísimos años, décadas, que no había tenido inversiones". "Hemos cambiado, hemos renovado el alumbrado, estamos trabajando en toda la jardinería y ahora estamos haciendo una inversión muy importante para este barrio, que es una inversión en la red de alcantarillado, una red de alcantarillado que tenía más de 70 años, una red de alcantarillado que generaba muchísimos problemas higiénicos y sanitarios, malos olores, roedores, insectos, estaba en una situación muy mala y en muy malas condiciones”, ha precisado.

María José Catalá ha añadido que “estas obras a veces no son muy vistosas, pero hay barrios de València que tienen una red de alcantarillado en situación totalmente deplorable y hay que invertir porque esto es salud y sobre todo mejora de verdad de los barrios de la ciudad”.

Visita de la alcaldesa de València a las obras del alcantarillado de la Fontsanta. / Levante-EMV

En cuanto a las calles del Rei Saud, Agró Roig, Conseller Francesc Bosch y Santiago Salas, se han invertido 653.592 euros en la renovación integral del sistema de saneamiento con un colector nuevo de 668,70 metros y pozos nuevos de registro que mejorarán la estanqueidad, la salubridad y la seguridad de la red.

En las calles de la República Dominicana y Prínceps de Mònaco se ha renovado integralmente el colector de 250,50 metros puesto que el anterior presentaba unas condiciones estructurales malas y sin revestimiento y producía vertidos y filtraciones al terreno. En total, en estas dos calles se han invertido 178.871

Por último, en la plaza de la Colònia Espanyola de Mèxic se están invirtiendo 281.060 euros en la evacuación correcta y total de las aguas pluviales y residuales hacia la estación depuradora puesto que la red actual no cumple la normativa en cuanto a las dimensiones, materiales y trazado y presenta obstrucciones recurrentes con acumulación de sedimentos.

Realojo de la riada de 1957

Hay que tener en cuenta que el barrio de la Fontsanta, uno de los más humildes de la ciudad, sirvió de realojo a las familias afectadas por la riada de 1957 y su alcantarillado tiene más de 70 años. Eso ha generado importantes problemas higiénico-sanitarios, con presencia de ratas, insectos y otras plagas.

Noticias relacionadas

Los propios obreros que están trabajando en este proyecto han mostrado su asombro por el estado en el que se encontraban las cañerías, luego se trata de una inversión poco visible, pero "absolutamente prioritaria", ha señalado la alcaldesa.