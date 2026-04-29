Cientos de taxistas se han concentrado este miércoles en varias de las calles más céntricas de València para protestar por el "intrusismo de las VTC" (vehículo de turismo con conductor) y para reclamar una regulación más restrictiva. La concentración ha partido de la calle Blanquerías alrededor de las 10:30 horas y ha concluido frente a la Conselleria de Territorio, en el complejo administrativo 9 d'Octubre, tras recorrer Tetuán, Colón, Xàtiva, Guillem de Castro, Ángel Guimerá y la avenida del Cid.

Los convocantes de esta marcha lenta, siete organizaciones profesionales del taxi, han denunciado que "cada día hay más coches negros haciendo de taxis" y han advertido de que "si no hay soluciones habrá una concentración cada semana". Han lamentado, además, los "retrasos" que se están produciendo a la hora de "cerrar el vacío normativo del sector", concretamente desde la primavera de 2025, cuando aseguran que la Generalitat se comprometió a elaborar un nuevo decreto ley.

Cientos de taxis se manifiestan en València para exigir la regulación de las VTC. / Fernando Bustamante

También han denunciado que se han producido "altercados violentos entre conductores de VTC y taxis en varios puntos de la Comunidat" y que "se siguen concediendo VTC si ninguna información sobre cifras de concesiones ni requisitos". "En el último año se han concedido más de 800 VTC en la Comunitat Valenciana y hay otras 5.000 solicitadas. Está en juego el futuro de más de 9.000 familias de taxistas", han lamentado los convocantes.

Regulación para hacer compatibles los dos modelos

Preguntado al respecto, el vicpresidente y conseller de Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha expresado el "máximo respeto por las movilizaciones" que protagonizan quienes "pugnan por dos modelos". "Nosotros trabajamos en una regulación que haga compatibles los dos modelos, siempre pensando en el mejor servicio para el ciudadano", ha asegurado.

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Respecto al nuevo decreto que regulará el sector, Martínez Mus ha señalado: "no creo que tarde mucho, este mes de mayo tendremos novedades al respecto, tal y como se ha informado a las asociaciones de taxistas".