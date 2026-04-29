La cadena Intelier abrirá este verano un nuevo hotel de cuatro estrellas superior en la avenida de la Malva-rosa

Intelier, la cadena hotelera de Nealis Hospitality, abrirá este verano un gran hotel de cuatro estrellas superior en la avenida de la Malvarrosa, un entorno próximo a la playa que aportará una nueva dimensión a la zona. Se trata del Intelier Malvarrosa Plaza, que ya ha empezado a comercializar sus 170 habitaciones de cara a la inauguración antes de la temporada estival. En estos momentos, se están ultimando los detalles del complejo, que reforzará la oferta turística de la playa de la Malva-rosa con "un enfoque contemporáneo, sostenible y orientado a la experiencia", aseguran sus promotores, que han concebido este establecimiento desde la más pura "identidad mediterránea".

El interiorismo de este nuevo hotel del Marítimo ha sido desarrollado por Proyecto Singular, que ha planteado una interpretación contemporánea de la identidad valenciana, combinando tradición y modernidad a través de materiales, texturas y referencias locales. Por su parte, Morph Studio firma el proyecto arquitectónico donde la fluidez del mar inspira un diseño que contribuye a la regeneración urbana y pone en valor las cubiertas como espacios clave del edificio. El hotel incorpora además un rooftop con vistas al mar, donde se ubica la piscina del establecimiento.

Sostenibilidad

El compromiso con la sostenibilidad es otro de los pilares del Malvarrosa Plaza. Según han explicado sus promotores, el edificio ha sido concebido bajo criterios avanzados de eficiencia y responsabilidad ambiental, y contará con las certificaciones DGNB en categoría Gold y BREEAM en categoría Excepcional, dos de las distinciones más exigentes en materia de construcción sostenible que sitúan al nuevo hotel entre los proyectos más avanzados del sector.

Con el inicio de las reservas, Intelier confirma que el Malvarrosa Plaza abrirá sus puertas este verano, coincidiendo con una de las temporadas de mayor demanda turística en València. Gracias a su ubicación —cercana al paseo marítimo, al puerto y a zonas culturales y de ocio— el hotel aspira a atraer tanto a viajeros que buscan desconexión y playa como a quienes buscan una base para descubrir la ciudad.

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Intelier Hotels & Suites abrió su primer hotel en 1963 y desde entonces no han dejado de crecer. Más de 60 años después, son referentes en gestión, con distintos tipos de alojamiento que destacan por su calidad. Actualmente, gestionan doce establecimientos ubicados en seis comunidades autónomas. El Malvarrosa Plaza viene a confirmar su estrategia de expansión en València.