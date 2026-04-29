Pipo Arnau ya tiene su homenaje en València en forma de calle

València ha inaugurado este miércoles la calle de Pipo Arnau, una vía dedicada a una de las figuras más destacadas de la ciudad en el impulso del deporte local. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presidido el acto de dedicatoria, que ha contado con la presencia de la hija de Arnau, Mónica Arnau, y del presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana, Salvador Fabregat, así como de representantes del Valencia Basket y de la Fundación Trinidad Alfonso. También han tomado parte en el acto de homenaje la concejala de Deportes, Rocío Gil, y otros familiares de Arnau.

La calle está situada entre las calles de Fernando Puchol Pianista y de Gonzalo Tejero Langarita, en Turianova, “una zona totalmente nueva de la ciudad, donde estamos construyendo muchísimo y donde están viniendo las familias a vivir: una zona en permanente actividad”, ha destacado la alcaldesa, quien ha subrayado especialmente que se trata “de una calle muy cerca de los dos templos del básquet valenciano: la Fonteta y el Roig Arena, dos casas que Pipo ayudó de una manera u otra a hacer posible”.

José Arnau Ruvira, conocido como Pipo Arnau, fue una figura clave en el desarrollo del deporte en València, tanto por su implicación directa como deportista y entrenador como por su papel como impulsor de iniciativas deportivas. Fue impulsor del fútbol-sala, del running y uno de los pioneros en la apuesta por el baloncesto valenciano, que culminó con la creación del Valencia Basket. Además, mantuvo una estrecha vinculación con el rugby valenciano a través del Club Les Abelles.

Patrimonio sentimental valenciano

Catalá ha glosado la figura de Arnau: “Hablar de Pipo es hablar del patrimonio sentimental de esta ciudad”. “Era el hombre de Deportes Arnau, esa tienda mítica de la calle Alicante, donde uno entraba a comprar pero salía con toda la información deportiva de lo que había pasado el fin de semana, los días de antes, los días después, los fichajes y los resultados”. “Pero su huella va mucho más allá de ese comercio emblemático –ha añadido- porque Pipo se atrevió a poner la semilla del baloncesto valenciano que conocemos hoy, porque en 1986, en un momento clave para determinar qué sería de nuestro básquet, Pipo dio un paso valiente, osado y necesario, y fruto de ese tipo de decisiones trascendentales que escriben las historias y cambian los destinos, hoy podemos disfrutar con mucho orgullo del bastión del Valencia Basket en nuestra ciudad”, ha subrayado la alcaldesa.

Arnau falleció el año 2022. Contaba con el título de Hijo Predilecto de València y con el Premio Amorós.

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Desde la Fundación Deportiva Municipal se ha destacado el reconocimiento que supone esta nueva calle a una trayectoria marcada por el compromiso, la promoción de valores como el respeto, el esfuerzo y el juego limpio, y la dedicación al desarrollo del deporte como herramienta de cohesión social. “El legado de Pipo Arnau continúa vivo en las generaciones de deportistas y clubes que ayudó a impulsar, consolidando una cultura deportiva participativa y arraigada en la ciudad”, se ha señalado desde la entidad. Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de València y la Fundación Deportiva Municipal ponen en valor la importancia del deporte como elemento clave para la educación en valores y la mejora de la calidad de vida, incorporando a la memoria colectiva de la ciudad el nombre de una figura fundamental en su historia deportiva.