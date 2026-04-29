València avanza en Malilla Sur: urbanización, 244 nuevas viviendas y mejoras en los accesos a La Fe

Entre la Nueva Fe y el puente que lleva a Turianova se había quedado una amplia parcela de terreno sin domar. A lo largo de los años apenas había más que una finca, construida hace ya décadas y un terreno degradado, incluyendo naves ocupadas -un antiguo almacén de frutas- y terrenos de huerta abandonados y tierras yermas que, hasta ahora, eran un aparcamiento espontáneo, en el que se podían arracimar cerca de trescientos automóviles. Ahora el ayuntamiento ha empezado las labores de recuperación de todo este complejo mediante el Plan Malilla Sur, que servirá para completar toda la urbanización del terreno en un plazo de diez meses y que incluye adecentarlo, crear una subida y bajada correcta a Turianova y mejorar los accesos al complejo hospitalario, cuyo acceso, hasta ahora, es un auténtico desatino: en el Bulevar Sur, un desvío haciendo ángulo de 45 grados, que es fácil saltarse -todo un drama con una urgencia- y para el que hay que sortear un carril bus. O, en su defecto, por la estación de tren Fuente de San Luis. Ahora se ganarán viales para entrar en el hospital dentro de la urbanización integral del terreno. Al que se sumará posteriormente la construcción de 244 viviendas protegidas qué completarán todo este complejo.

Así se ha presentado con una visita de la alcaldesa, María José Catalá. La actuación en marcha dejará suelo urbanizado para un total de 244 nuevas viviendas de protección pública, de las que casi la mitad, exactamente 101 de ellas, las construirán el Ayuntamiento y AUMSA, 30 y 71, respectivamente). Serán viviendas distribuidas en tres bloques de 12 alturas y un bloque de 8 alturas, que se construirá al lado del edificio existente en el número 119 de la Carrera de Malilla, compuesto por 56 viviendas en 8 alturas.

La actuación que empieza ahora incluyen la multiplicación de los viales que ahora son irregulares, la construcción de zonas ajardinadas y la preparación del terreno para esas hasta cuatro pastillas de edificabilidad: una junto al Bulevar Sur, otra pegada a la ya existente -hasta ahora de bajo fuste y que pasa a revalorizarse exponencialmente- y dos más hacia el sur. Los accesos permitirán, por ejemplo, que el que sale de Turianova a Malilla quedará ya regularizado, con tres carriles y en línea recta. Para lo que habrá que reformar la acera y el carril bici actual, que genera un curveo que quedará rectificado.

El edificio que ha permanecido aislado durante décadas y que ahora pasará a formar parte de la urbanización / Moisés Domínguez

Así quedará la parcela (a la derecha). Los rectángulos amarillos son las viviendas / Moisés Domínguez

Veinte años de bloqueo

“Reactivamos Malilla Sur tras casi dos décadas de parálisis” fue el comentario de alcaldesa de València, María José Catalá, tras la visita a las obras en ejecución. El proyecto, “sale adelante tras casi 20 años de bloqueo", y le permite apuntarse el tanto: "es gracias a la gestión del actual gobierno municipal”. Las obras arrancaron hace dos meses, una vez licitadas a finales del año pasado por la empresa municipal AUMSA, y tal como ha adelantado Catalá, “la previsión es que antes de Navidad terminen unas obras que mejorarán la accesibilidad en el entorno de La Fe, mejorarán las conexiones con la zona sur y facilitarán la construcción de nuevas viviendas de protección pública”.

La urbanización del sector supone una inversión de 5 millones de euros sobre una superficie de 35.700,1 metros cuadrados. Finalmente, se incluye la creación de ese suelo residencial, y la reserva de suelo para zona verde, donde se prevé plantar un total de 160 árboles. Todo ello se completará con el mobiliario urbano: 110 columnas de alumbrado, 33 bancos, 35 papeleras y una fuente bebedero. Quedan por definir, al otro lado del puente de Turianova, varias pastillas grandes de suelo terciario y deportivo.

Catalá cursó visita a la urbanización / Ayto Vlc

La alcaldesa ha destacado la doble importancia de esta actuación. “Era necesario ordenar los accesos a un centro hospitalario que es un referente nacional”, ha subrayado. “Y, además, con este proyecto seguimos aumentando la oferta de vivienda protegida en València”. Catalá ha destacado que el gobierno municipal, “en estos últimos tres años, hemos desbloqueado 18 PAIs, y hemos reactivado y puesto en marcha unas mil viviendas, que es el compromiso que asumimos ante los valencianos”. Asimismo, ha señalado la mejora de la movilidad que conlleva el proyecto de urbanización, que ha enmarcado “en las mejoras en las líneas de la EMT que conectan distintos barrios de la ciudad”.

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Las obras corren a cargo de la empresa adjudicataria de la obra, Torrescámara, bajo la dirección de la Oficina Técnica Tes; y el plazo de ejecución es de 10 meses. El 88,46 % de la superficie del sector (31.578,73 m2) será para suelo dotacional público (nuevos viales de conexión). El 11,54% (4.121,38 m2) afecta a suelo con aprovechamiento. Y el resto corresponde al espacio para las VPP (2.524,62 m2) y a suelo terciario (1.600 m2).