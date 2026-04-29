València avanza en Malilla Sur: urbanización, 244 nuevas viviendas y mejoras en los accesos a La Fe

“Reactivamos Malilla Sur tras casi dos décadas de parálisis”. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado este miércoles las obras en ejecución del Sector Sur PRR-7 de Malilla Sur, un proyecto, ha subrayado, “que sale adelante tras casi 20 años de bloqueo, gracias a la gestión del actual gobierno municipal”. Las obras arrancaron hace dos meses, una vez licitadas a finales del año pasado por la empresa municipal AUMSA, y tal como ha adelantado Catalá, “la previsión es que antes de Navidad terminen unas obras que mejorarán la accesibilidad en el entorno de La Fe, mejorarán las conexiones con la zona sur y facilitarán la construcción de nuevas viviendas de protección pública”.

La urbanización del sector supone una inversión de 5 millones de euros sobre una superficie de 35.700,1 metros cuadrados. El proyecto incluye la mejora de los accesos y la movilidad en el entorno del Centro Hospitalario La Fe, para profesionales, trabajadores, pacientes y familiares. Asimismo, la actuación permitirá dar una solución a la conexión de la Zona Sur (Turianova) con el barrio de Malilla, dado que el proyecto contempla la creación de nuevos viales para abrir conexiones interurbanas. Finalmente, se incluye la creación de suelo residencial, y la reserva de suelo para zona verde, donde se prevé plantar un total de 160 árboles. Todo ello se completará con el mobiliario urbano: 110 columnas de alumbrado, 33 bancos, 35 papeleras y una fuente bebedero.

La alcaldesa ha destacado la doble importancia de esta actuación. “Era necesario ordenar los accesos a un centro hospitalario que es un referente nacional”, ha subrayado. “Y, además, con este proyecto seguimos aumentando la oferta de vivienda protegida en València”. Catalá ha destacado que el gobierno municipal, “en estos últimos tres años, hemos desbloqueado 18 PAI, y hemos reactivado y puesto en marcha unas mil viviendas, que es el compromiso que asumimos ante los valencianos”. Asimismo, ha señalado la mejora de la movilidad que conlleva el proyecto de urbanización, que ha enmarcado “en las mejoras en las líneas de la EMT que conectan distintos barrios de la ciudad”.

La mitad de las VPP, serán de promoción municipal

La actuación en marcha dejará suelo urbanizado para un total de 244 nuevas viviendas de protección pública, de las que casi la mitad, exactamente 101 de ellas, las construirán el Ayuntamiento y AUMSA, 30 y 71, respectivamente). Serán viviendas distribuidas en tres bloques de 12 alturas y un bloque de 8 alturas, que se construirá al lado del edificio existente en el número 119 de la Carrera de Malilla, compuesto por de 56 viviendas en 8 alturas.

Noticias relacionadas

Las obras corren a cargo de la empresa adjudicataria de la obra, Torrescámara, bajo la dirección de la Oficina Técnica Tes; y el plazo de ejecución es de 10 meses. El 88,46 % de la superficie del sector (31.578,73 m2) será para suelo dotacional público (nuevos viales de conexión). El 11,54% (4.121,38 m2) afecta a suelo con aprovechamiento. Y el resto corresponde al espacio para las VPP (2.524,62 m2) y a suelo terciario (1.600 m2).