Aprobada la ZAS de Russafa "porque hay una sentencia que obliga" con el apoyo de Vox y el voto en contra de la oposicón
Vecinos y hosteleros de Russafa muestran su descontento con la ZAS aprobada, porque ambos consideran las medidas insuficientes o excesivas
Russafa tendrá ZAS en cuanto quede publicada en los boletines oficiales, después de que haya pasado el último trámite: la aprobación en el pleno. En el momento de llamar a la votación quedó claro el resultado. Se desveló la duda de Vox, que no intervino en el debate, pero votó a favor. Y la oposición, en bloque, en contra, aunque el concejal responsable del tema, Carlos Mundina, aseguró segundos antes que "Creo que Compromís se va a abstener y el PSOE va a votar en contra".
Así acabó un debate que era bastante previsible. Mundina, en nombre del equipo de gobierno, defendió la ZAS atendiendo a que "es una sentencia y hay que cumplirla, porque no se puede cometer prevaricación por omisión" y echando la culpa a la posición "porque la sentencia existe desde 2020 y ustedes la guardaron en el cajón" y defendiendo las medidas "porque son similares a las de otras ZAS".
La oposición municipal no se había pronunciado hasta ahora sobre las medidas, tendentes a reducir -o tratar de reducir- el sonido ambientan en hasta 18 calles del barrio. Ambos criticaron el argumento de María José Catalá de la pasada semana ("si las dos partes están en desacuerdo, quizá estamos en el término medio, en el que hay que estar") pero tampoco desarrollaron, como era previsible, cómo habría sido una "ZAS alternativa". Tampoco es su labor y menos en un tema an complicado, porque en un conflicto tan difícil como éste -entre vecinos y establecimientos- se aplica la teoría de la manta corta.
Elisa Valía, del PSOE, por dijo que "la propuesta de ZAS es mala. Sin medidas eficaces. Nadie entiende una ZAS que no soluciona el problema. Tiene pocas medidas de calado y mucho maquillaje". Sus argumentos parecían estar más cerca de los vecinos que de los establecimientos. "Todo el mundo tiene derecho al descanso. En Centelles se dan medidas por encima de lo aceptable casi siempre seis días a la semana. En Literato Azorín cinco, tres.. en Cura Femenía siete, siete, seis, seis... hay gente que está sometida todos los días de su vida. Y las medida no les van a beneficiar".
Giuseppe Grezzi también echó mano de generalidades: "es un engendro que no va a solucionar los problemas y sé que ni siquiera ha gustado a todo el equipo de gobierno. Es una medida muy drástica y no se ha contado ni con el vecindario ni con las actividades económicas". Señaló en todo caso la falta de medidas con "las charangas" o "con el tráfico", pero sin entrar en los horarios de la hostelería. "Al final, se olvidan de la gente, que queda relegada a decorado".
Carlos Mundina tenía que defender el texto y acusó a la oposición de "tener mucha cara" porque "es una sentencia que tenían con la que se cruzaron de manos", la cual desmenuzó: "Los magistrados señalaban que ni es necesario el estudio sonométrico que se dan condiciones de ZAS. La declaración, y cito textualmente, deviene exigible y obligatoria, reglada y ejecutable forzosamente. Y más: es obligado y no optativo que el Ayuntamiento promueva el expediente de declaración de ZAS. Con la claridad de esta sentencia, terminamos el estudio sonométrico y no nos escondimos. En junio de 2024 iniciamos medidas preventivas que con el expediente se aprobaron como cautelares, aplicadas hasta ahora. Y las medidas de la ZAS son las mismas en otras, como la suya en el Carmen". Respondió a Grezzi por la cuestión del tráfico: "nosotros hemos hecho lo que ustedes no hicieron en ocho años: convertir Russafa en Ciclobarrio para reducir la velocidad".
"Diez años soportando"
Hablaron dos asociaciones que demostraron que, en este tema, son agua y aceite, pero que están igual de enfadados. Josep Martínez, de Russafa Descansa, insistió que "llevamos diez años en un proceso de ZAS. Desde 2017. Una ZAS es cuando hay elevados niveles sonoros por numerosas actividades recreativas y las personas que los usan y por el tráfico y cualquier otra actividad. Son y serán o no serán, aquellas que cada actividad individual cumpla con los niveles establecidos en la ley. No es un problema de locales legales, sino de saturación. Hemos tenido que recurrir hasta el Tribunal Supremo en todos estos" pero es conocido que las medidas les parecen insuficientes.
El "día de la infamia"
Y excesivas para la Asociación de Ocio y Hostelería, en cuyo nombre Vicente Pizcueta señaló la fecha en plan Roosvelt. "30 de abril, un día que pasará a la historia", señalando, para acabar la comparación que "la Zas es una infamia". "El único ruido que preocupa es el del ocio de las pymes, esas que están insonorizadas. Y el PP no ha aprendido de las ZAS. No se atienden las medidas contra el reuido, no contra las empresas. Se han hecho ensayos de todo tipo. Sehan hecho cosas que ven en el resto de las capitales españolas, cursos de formación, mediación con los "silenciadores" de financiación privada... esas medidas, ahora, por culpa del desastre de la gestión de los festivales, se saca del cajón, y sin evaluar estas medidas, se liquida todo el proceso, la ilusión y el esfuerzo en un barrio que es imagen de marca. Esperamos que Vox, que quiere hacer cosas diferentes, no de cobertura a una infamia". Vox ni se pronunció más que a la hora de votar y lo hizo a favor para superar el trámite.
A unos y a otros, que quieren su cabeza, Mundina contestó que "hemos estimado alegaciones de los dos bloques". Por ejemplo, de los vecinos, hemos establecido una Zona de Respeto en calles que no llegan a niveles de ZAS, hemos reducido mesas y sillas, como se ha pedido. Lo que no íbamos a hacer, como querían, era revocar las autorizaciones de las terrazas. No podemos contentar a todo el mundo, pero debemos tener responsabilidad. Y no podemos aceptar medidas de la hostelería cuando cuestionan el procedimiento del decreto del Consell de porcentaje de días con niveles de ruido. No: es intentar hacer bien las cosas. Nos pidieron que lo paráramos, pero no pdoemos ir en contra de un mandato judicial. Aunque pidan mi dimisión".
Claves de la ZAS de Russafa
Dentro de la ZAS de Russafa quedan las calles Centelles, Literato Azorín, Reina Doña María, Puerto Rico, Sueca, Cádiz, Barón de Cortés, Doctor Serrano, Perera, Doctor Landete, Carlos Cervera, Cura Femenía, Consulado del Mar Tomasos, Vivons, Romeu de Corbera, Doctor Sumsi y Matías Perelló.
La declaración entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOP y, entre otras medidas, conlleva:
- La suspensión de la concesión de títulos habilitantes para la instalación o ampliación de locales y determinados establecimientos, dada la elevada concentración de establecimientos con terrazas.
- La suspensión del otorgamiento de licencias para la instalación de ambientación musical en locales y establecimientos públicos destinados al ejercicio de actividades recreativas determinadas.
- La suspensión de autorización de nuevas terrazas de hostelería en dominio público municipal, así como ampliaciones, modificaciones o revisiones de adaptación de las terrazas ya autorizadas que comporten un aumento de la superficie ocupada en todas aquellas vías públicas incluidas en el ámbito de la ZAS.
- La intensificación del control del orden público mediante el incremento de los medios policiales en la zona
- Constitución de manera definitiva de una mesa permanente de trabajo integrada por representantes de la administración municipal, de la federación de asociaciones vecinales, asociaciones de consumidores y entidades del sector hostelero y turístico de València, que analicen conjuntamente los efectos y la eficacia y realicen el seguimiento de la aplicación de las medidas correctoras de la contaminación acústicas en la ZAS
En azul, las calles afectadas por las restricciones de la ZAS / Ayto Vlc
Limitaciones horarias
A partir de la publicación de la aprobación definitiva de la declaración de ZAS, será posible la ocupación del dominio público municipal con mesas y sillas únicamente en el siguiente horario:
- Desde el 1 de marzo al 31 de octubre: De 8:00 a 00:30 horas del día siguiente; y hasta la 1:30 horas, los viernes, sábados y las vísperas de festivo.
- Durante los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre: El horario será de 8:00 a 0:00 horas y viernes, sábado y vísperas de festivo de 8:00 a 0:30 horas.
Además, a partir de la publicación definitiva de la declaración de ZAS, los establecimientos comerciales definidos en el artículo 20 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de comercio de la Comunitat Valenciana denominadas “tiendas de conveniencia” no podrán permanecer abiertos al público en la franja horaria comprendida entre las 22:00 horas y las 08:00 horas del día siguiente.
La regulación legal de las ZAS está amparada en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, por el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica, y por la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica.
En cuanto al horario máximo de cierre de las discotecas, será el siguiente:
- Las noches de domingo a jueves, hasta las 03.30 horas.
- Las noches de viernes, sábado y vísperas de festivo, hasta las 04.30 horas.
Se exceptuará de lo dispuesto en el párrafo anterior:
- Las fiestas de Fallas, que habrá que estar a las fechas y horarios establecidos en el Bando de Fiestas Falleras (desde hace años, las verbenas concluyen a las 04.00 horas)
- Las fiestas de Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y Noche de Reyes.
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