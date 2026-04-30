"Catalá, Mundina, la ZAS es una ruina": hosteleros y empresarios del ocio protestan por la intervención acústica de Russafa

Lo anunciaron ayer y esta mañana allí estaban: empresarios del ocio y hosteleros de Russafa se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento en el día y la hora en la que comenzaba el pleno municipal en el que previsiblemente se aprobará la declaración del barrio como Zona Acústicamente Saturada (ZAS).

Cabe recordar que esta es una de las movilizaciones que el colectivo está llevando a cabo como protesta por las medidas decretadas para regular el ruido en la zona. Los hosteleros, que piden la dimisión del concejal de Mejora Climática Carlos Mundina, califican la batería de medidas decretadas como "chapuza" y creen que el plan se ha diseñado con "opacidad, inconsistencia técnica, precipitación y arbitrariedad".

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En su afán de seguir peleando por la revisión de las medidas propuestas por el consistorio, Vicente Pizcueta, portavoz de la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia, intervendrá en el pleno para exponer el desacuerdo de los hosteleros y colectivos sociales como Convivir Russafa.