El ejercicio del poder o el Día de la Marmota

Qué malos que son ustedes; qué buenos que somos; qué poco hacen; cuanto hacemos. El pleno municipal se puso filosófico en un turno de dos pares de intervenciones entre Papi Robles (Compromís) y Juan Carlos Caballero (PP), convertido en un Día de la Marmota, después de que la portavoz de Compromís presentara una interpelación, textualmente, "sobre el ejercicio del poder". Un micro debate más propio de campaña electoral, aunque para eso aún falte un año. Pero en el que los argumentos que esgrimieron una y otra parte eran altamente previsibles porque llevan produciéndose durante toda la legislatura. Tanto es así que, con diferente pelaje, estos argumentos se repetirán, casi seguro, el próximo mes. O el otro.

Papi Robles enumeró lo que considera las costuras del gobierno de María José Catalá, quien además de "echar la culpa a otras instituciones de todo lo que pasa porque todos tienen la culpa menos usted y el sinvergüenza de la dana" se autoproclama "alcaldesa de la dana, cuando es alcaldesa de la nada". ¿Qué es esa nada, fruto del retruécano? Allá va la lista: "le dejamos una reforma de la plaza del Ayuntamiento y solo cambia maceteros; la EMT saneada y un tráfico a la baja, la Capital Verde. Usted emperó lo primero y humilló lo segundo". Y promesas: "como el Museo Fallero Tridimensional; que ya no está y a cambio promete el Museo de Sorolla que tampoco encontramos, el Plan de Choque de la Dependencia, pero las listas siguen creciendo; la Valencia más Limpia y hemos pasado de las ratas a las súper-ratas; Agencia Municipal del Alquiler, nada de nada; limitación de Mega Cruceros... usted no ha hecho nada. Que va a bajar los impuestos, pero mientras sube la EMT, la basura, el impuesto de obras domésticas, el agua... a mi me sale que pago más. Le regalan la ciudad a los especuladores, pero el acto de la Fonteta" -la elección de la corte de honor fallera- qué bien quedó para hacerse la foto. O la Oficina Anti Okupas, con dos llamadas en un año y una era de publicidad de Movistar". Moraleja: "¿Para qué quiere ser usted alcaldesa de València?".

Este mapa apocalíptico de una ciudad que se cae a pedazos tenía que ser contrarrestado con las virtudes que salpican la nueva València. Eso le tocó a Juan Carlos Caballero, quien primero se refirió a las guerras intestinas del partido interpelador. "He empezado a entender lo que querían plantear veo la pelea que tienen en su partido y en lo que piensan de cuántos de ustedes quedarán. Lo que les preocupa es quien ejercerá el poder en Compromís. Mientras este gobierno desbloquea ustedes se miran el ombligo. Pero eso esta interpelación tan urgente".

Primero, la filosofía: "La política no es poder: es cuidar. La alcaldía no es un patrimonio personal, sino una responsabilidad. No es imponer, sino administrar. Puede parecerle revolucionario, porque ustedes gobernaban para tener guerra de sillones y moquetas y luego resistir bajo cualquier método, enfrentando valencianos e imponiendo su agenda ideológica. Olvidando que hacer política es gestionar, no resistir. Y por eso les enseñaron la puerta de salida. Por eso, ahora, su única oferta es la crispación".

Y ahí va la lista de méritos, por si no se ha escuchado mil veces antes: "Nosotros, mientras, regulamos apartamentos, ponemos policías, compramos autobuses, promovemos viviendas protegidas, arreglamos mercados municipales... y aplicamos, si, la mayor bajada de impuestos para aliviar el infierno fiscal que ustedes dejaron. Así entendemos el ejercicio del poder".

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En definitiva, saltaba a la vista que la interpelación servía en todo caso para que unos y otros sacaran lo mejor de su repertorio. "¿Donde están esas viviendas protegidas de las que tanto hablan? ¿Y a qué precio estarán?". "Están esperando el escándalo que nunca llega y no va a llegar. Porque aquí no hay escándalos, sino resultados. Mientras ustedes, en Compromís de Madrid, no consigen nada y tragan con todo".