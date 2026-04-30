Llegan las primera máquinas al Parque Comercial Infinity de Turianova

Cuatro contenedores convertidos en almacén y una grúa son los primeros elementos que han llegado a Turianova para empezar el esperado Centro Comercial Infinity. Tal como había prometido la mercantil Todina Investments, propiedad del empresario murciano Tomás Olivo, al Ayuntamiento, los trabajos serían iniciados "a finales de abril" y así ha sido. Las obras de aplanamiento y excavación para los cimientos son el primer paso para convertir la amplia parcela que hay al sur-sureste de la urbanización en un espacio recreativo y comercial, que debe competir con otros similares que hay en el área metropolitana, y que debe dar servicios básicos a los habitantes del barrio, que cada vez son más, puesto que las parcelas destinadas a edificación siguen avanzando.

De hecho, la empresa subcontratada que ha llegado es Rodio Kronsa, especialista en cimentaciones y tecnologías de suelo. Las obras van a empezar en la parte sur de la parcela, cerca de la calle Forners de Castellar, pegado al nuevo cauce.

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Durante los próximos dos años, toda esta zona debe sufrir una reforma espectacular, convirtiéndose en un parque comercial, considerado en palabras de Tomás Olivo como "un proyecto de ciudad y de comarca, mucho más que para el barrio. Funcional, cómodo para el cliente y para los operadores que están dispuestos a invertir, sin largas distancias, con luz, decorativo y cómodo" con más de 200 puntos de venta, parques galerías, zonas de juegos, cines, gimnasios y un largo etcétera de servicios.