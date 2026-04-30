Licitan la primera fase de la remodelación de la plaza San Agustín y la calle San Vicente: más espacio para el peatón y menos para el coche

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado la apertura del procedimiento de adjudicación para contratar la ejecución de la Fase 1 de las obras de la plaza de San Agustín y calle San Vicente, correspondiente al tramo comprendido entre la calle de Guillem de Castro, la plaza de España y avenida del Oeste, según el proyecto aprobado el pasado día 2 por el gobierno local. El proyecto sale a licitación con un presupuesto inicial de 4,2 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de ocho meses. Dado que se trata de un proyecto plurianual, la aprobación del gasto afecta a los ejercicios presupuestarios de 2026 y de 2027.

El proyecto total de remodelación de este céntrico ámbito urbano dispone de un presupuesto total de 14.948.830 euros. La actuación global comprende la renaturalización de la avenida del Oeste, la plaza de San Agustín y el tramo de la calle San Vicente Mártir entre la calle de Guillem de Castro y la plaza España, según el proyecto que será ejecutado por la UTE Escalera de Color, que resultó ganadora en 2022 del concurso de ideas que convocó el Ayuntamiento de València.

Tal como la alcaldesa, María José Catalá, explicó en su momento, la actuación se divide en tres fases. La fase 1 (plaza de San Agustín), que es la que sale ahora a licitación con un presupuesto de 4.195.171 euros; la fase 2 (calle San Vicente) que dispondrá de una inversión de 4.202.484 euros; y la fase 3 (avenida del Oeste) se ha reservado una partida económica de 6.551.173 euros. El proyecto de remodelación urbana se ejecutará en un ámbito de más de 30.000 m2.

Más espacio peatonal

El proyecto permitirá ampliar en 3.800 m2 la superficie peatonal, lo que supone más de 18.500 m2. Se ganarán 2.631 m2 de zonas verdes y se triplicará el número de árboles, ya que se plantarán 264 árboles nuevos. Además, se colocarán 16.218 m2 de pavimento de piedra natural de Ulldecona para crear un lenguaje estético unitario en los tres tramos, en sintonía con el entorno del Plan Valentia.

Respecto al mobiliario urbano, se prevé instalar 194 nuevos bancos; 425 m2 de nuevas pérgolas y espacios de sombra y 26 nuevos puntos de alumbrado. Finalmente, la planta viaria quedará definida con dos carriles en la avenida de l’Oest y tres carriles en San Vicene Mártir. Las siete paradas de EMT existentes, que dan servicio a 22 líneas, se mantendrán y contarán con nuevos andenes con mayor espacio longitudinal.

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La UTE Escalera de Color presentó su proyecto definitivo de ejecución el pasado 9 de marzo, después de subsanar diversos reparos señalados en los informes técnicos de los servicios municipales competentes en la materia.