Movilidad asegura que el tráfico en València es menos que hace años

"Comparezco en el día de hoy". Le dio trascendencia el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, a una comparecencia organizada antes del pleno municipal, a pesar de la torrentera de información que suele generar éste. Pero no quiso esperar a otra jornada para lo que él considera "informaciones sesgadas" sobre el tráfico y para que esa versión no quede impregnada en el pensamiento general, sino la propia. "La oposición viene usando datos puntuales de determinadas vías de la ciudad para justificar el incremento y extrapolar al conjunto de la ciudad. Eso no es justo y no responde a la realidad. Conviene precisar aspectos".

Es decir, echó mano del proyector para facilitar datos para mostrar que la situación del transporte automovilístico no es peor que el que había en su momento, cuando gobernaban los partidos que ahora son oposición. Vino a decir que las críticas están cargadas de maldad porque "en el tráfico hay aumentos o disminuciones puntuales. Tanto la oposición como yo mismo puedo encontrar datos o momentos en los que hay un lugar donde aumenta el tráfico, pero hay que mirar qué ocurre en las vías alternativas y, sobre todo, en el conjunto de la ciudad".

Decía el edil que ha tomado datos de las vías importantes, "de las de más de 30.000 vehículos al día" y "podemos ver que en marzo de 2026 hubo un 1 por ciento menos de tráfico que en 2025. Y si vamos al tiempo del gobierno del Rialto, es un 1 por ciento superior nada más que de 2023, cuando estaban ellos y era cuando era el momento idílico de la movilidad, según decían. O en 2019, que es el pico histórico de tráfico, prepandemia, y resulta que ahora mismo hay un 7 por ciento menos que en 2019".

DAtos de tráfico interior / RLV

También se refirió a los accesos a la ciudad, esa habitual incubadora de atascos. Ahí reconoció que "ha habido un 8.23 por ciento más que en 2025", pero que "también un 0,11 menos que en 2023, cuando gobernaba el Rialto. Nos llama la atención que es verdad que ha aumentado, si, es verdad, pero son casi los mismos que cuando estaban ellos. Y si nos vamos a ese 2019, los accesos soportan un 5,48 menos".

"Accesos crecen, dentro no"

¿Cuáles son las conclusiones? Que hay una tendencia: el tráfico interior se contiene pero los accesos a la ciudad crecen, y se incorporan al tráfico de la ciudad. Pero, claro, quien accede a la ciudad es porque no es de la ciudad. "Los vecinos de València cada vez usan menos el vehículo privado. Porque están primando el uso de otros modos de transporte, como al EMT o la bicicleta. El 55 por ciento de vehículos de la ciudad es de fuera si atendemos al control de las cámaras de ZBE. Las personas de fuera son las que necesitan alternativas".

Y ahí viene el palo a 'los otros': "Cercanías no es la alternativa. Porque la regularidad ha caído. Ha caído un 5,21 por ciento en el tiempo que llevamos de primer trimestre. Y tampoco hay puntualidad, porque ha caído un 4,33 por ciento. La conclusión es que si no hay seguridad, la gente coge su coche". Por lo que toca al transporte 'de los nuestros' reconoció que "FGV también tiene problemas", pero que, por lo menos, "tiene un plan de inversiones, una intención de mejora".

Datos de accesos a la ciudad / RLV

Los datos son de las máquinas pero, por extensión, de los usuarios: "de Cercanías han caído en 114.000 en enero y febrero de un año a otro, cuando además, en 2025 apenas prestaba servicios de Cercanías. Ahora debería ir mejor".

Lo mismo que las inversiones: "De las unidades nuevas que va a poner, València no va a recibir ni un solo tren nuevo de todos los licitados por Renfe". Huelga decir que todo esto lo gestiona el PSOE. Moraleja: "El Gobierno de España nos maltrata y el ministro Puente nos puentea".

Aseguró Carbonell que "contamos con aumentar las unidades de Valenbisi aplicando la cláusula de que los incrementos de tarifas puedan convertirse en la compra de nuevas bicicletas sin que a la ciudad le cueste dinero".

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PSOE: "Saben que es un problema"

La oposición salió a responder en 'tres, dos uno'. El socialista Borja Sanjuán aseguró antes del pleno municipal que convocar la comparecencia del concejal a primera hora de la mañana "es la demostracion de que se les ha ido de las manos. Los que, vivimos y los que van y vienen en la ciudad son conscientes de que hay un problema. Decían que el problema era abrir carriles bici o peatonalizar. Ellos lo que han hecho son políticas que fomentan el uso del coche, generando efecto llamada. Abriendo carriles al coche se colapsa Valencia, con vías que tienen un 30 por ciento más de tráfico del que había. Creo que intentaron hacer ver que era un invento de la oposición". Moraleja: "De los 830.000 vecinos que tiene València y el millón que accede, hay una persona que está de acuerdo con cómo está el Tráfico, que es el Concejal de Tráfico. Ahora tiene que convencer al resto de ciudadanos".