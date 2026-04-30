PP y Vox rechazan crear una comisión de investigación sobre presuntas colocaciones a dedo en València

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, ha rechazado este jueves, en el pleno ordinario de abril, crear en el consistorio una comisión de investigación para abordar las "presuntas colocaciones a dedo" de personal del Consorcio Valencia 2007 en entidades dependientes de esta administración local y de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Esta propuesta ha llegado a la sesión plenaria a través de una moción presentada desde la oposición por Compromís. La iniciativa planteaba instaurar esa comisión de investigación "para el esclarecimiento de las presuntas irregularidades en la gestión de la liquidación del Consorcio Valencia 2007 y en la provisión de puestos públicos en organismos dependientes del Ayuntamiento de València y de la Autoridad Portuaria de València" y señalaba que estas han sido "objeto de las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía Anticorrupción".

Asimismo, el ejecutivo municipal se ha opuesto a hacer efectivo "el cese inmediato" del concejal de Grandes Proyectos y Contratación, José Marí Olano (PP), por su presunta relación con esas colocaciones como pedía a través de otra moción el PSPV-PSOE. Esta propuesta reclamaba también que se "hagan públicas todas las reuniones mantenidas" por este edil "con trabajadores y extrabajadores del Consorcio Valencia 2007 indicando las personas concretas con las que se reunió, lugar, fecha y hora y el objeto" del encuentro.

En la defensa de estas mociones, tanto la portavoz de Compromís, Papi Robles, como el portavoz de PSPV-PSOE, Borja Sanjuan, han aludido a los audios conocidos recientemente en los que el titular de Grandes Proyectos y Contratación "ofrecía plazas a medida" en la corporación municipal para empleados del Consorcio Valencia 2007 a partir de su liquidación.

Robles ha comenzado su intervención en este punto del pleno reproduciendo el contenido de esos audios y ha dicho que "deja bien claro lo que está haciendo el PP en el Ayuntamiento de València". A su vez, ha recordado que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra Catalá --también contra la presidenta de la APV, Mar Chao-- por presunta prevaricación en relación con la supuesta recolocación "a dedo" de personal del citado consorcio.

Igualmente, ha señalado que la investigación también afecta a las ediles del Gobierno municipal Rocío Gil (PP) y Paula Llobet (PP) y que se ha pedido ampliar la denuncia hacia Marí Olano. La representante de Compromís ha lamentado que desde el gobierno de la capital valenciana no se dé "ni una" explicación sobre esto "de momento" y ha emplazado a sus miembros a tener "decencia" y convocar la comisión de investigación que pide este grupo para saber lo que está pasando en este ayuntamiento".

"DE MANERA INMEDIATA"

"Exigimos de manera inmediata una comisión de investigación" para garantizar que "se va a investigar aquí hasta el alcantarillado", ha remarcado Papi Robles, que ha rechazado que vuelva "la UCO a entrar por los pasillos de este ayuntamiento" por una forma de actuar que supone "privatizar, generar un problema y resolverlo de forma opaca".

En este sentido, ha lamentado que el equipo de Catalá haya votado en contra "de dar explicaciones" y de "esclarecer el presunto entramado del 'caso enchufismo". Ha dicho que ese rechazo "confirma que el PP y Vox lo ocultan todo porque saben que este caso desprende un hedor insoportable y que Catalá fue quien lo ordenó todo".

La portavoz de Compromís se ha sumado a la petición de cese que los socialistas hacen para Marí Olano y ha reclamado que este se produzca "de una vez por todas". La moción del PSPV exigía "el cese inmediato" de este concejal "por los audios escuchados que indican un modo de proceder incompatible con el desempeño de un cargo público".

Esta iniciativa también planteaba que "tanto la alcaldesa como el resto de concejalas señaladas como responsables de los organismos donde se iniciaron los procedimientos de contratación de personal expongan si han mantenido reuniones o conversaciones con los trabajadores o extrabajadores del Consorcio Valencia 2007". Asimismo, instaba a "colaborar con la Fiscalía Provincial de Valencia en la investigación de los hechos, así como auditar los procedimientos señalados en la investigación para detectar posibles irregularidades".

El portavoz socialista, Borja Sanjuán, que también ha censurado "interés" por "privatizar la gestión de la Marina" y por "arreglar algunos flecos sueltos", ha cuestionado también las actuaciones del PP y ha resaltado que uno de sus ediles ha sido "grabado amañando contratos públicos" y "utilizando información privilegiada que tiene como concejal".

En respuesta a la oposición y en representación del gobierno local ha hablado el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, que ha señalado que las mociones de la oposición no buscan "investigar ni esclarecer absolutamente nada" sino "convertir" el hemiciclo del consistorio "en un tribunal" y "en jueces a quien no hace tanto exigían mucho más de lo que ahora están denunciando".

"EL PROBLEMA LO CREARON USTEDES"

"El problema que hoy denuncian lo crearon ustedes", ha dicho a Compromís y PSPV en alusión a su etapa al frente del ejecutivo de la ciudad y a la liquidación del Consorcio. Igualmente, ha acusado a estos dos grupos de pretender cometer "una irregularidad" al plantear "la recolocación" de once trabajadores de ese organismo en entidades del Ayuntamiento. "Un pirómano no puede denunciar al bombero. Ustedes son los que prendieron fuego al Consorcio", ha reprochado a Robles y Sanjuan, además de indicar que el equipo de Catalá "actuó bien" y que en el consistorio "se respeta la ley".

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Este asunto ha vuelto a abordarse en el pleno durante la interpelación que el PSPV ha presentado "sobre la recolocación irregular de extrabajadores del Consorcio en Valencia 2007 en diferentes organismos del Ayuntamiento". En esta ocasión y con los mismos argumentos dados durante el debate de las mociones, ha defendido la iniciativa el edil socialista Javier Mateo y ha respondido de nuevo Juan Carlos Caballero.