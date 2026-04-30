Récord de turistas en marzo... en pleno debate sobre la sostenibilidad del sector

Nadie obvia, ni debería hacerlo, que el Turismo en un sector primordial en la Comunitat Valenciana en general y en la ciudad de València, en particular. Los ingresos derivados de esta actividad no son nada desdeñables teniendo en cuenta que, tal como recopiló la Fundación Visit València durante el año 2025 casi 2,5 millones de turistas recorrieron las calles de la ciudad y se alojaron en alguno de sus establecimientos hoteleros o apartamentos turísticos, que registraron 5.961.460 pernoctaciones en el año 2025.

Los beneficios pecuniarios están claros, el problema surge cuando estas cifras conllevan en algunos casos problemas de convivencia e interferencias en la vida diaria de los residentes de la ciudad. Bloques completos de apartamentos turísticos, bajos convertidos en residencias de corta estancia y miles de visitantes que recurren a los servicios públicos (véase el transporte municipal) sobrecargándolos hasta llegar a dejar autobuses repletos de maletas y viajeros en la parada por estar llenos hasta la bandera.

En esta tesitura se halla la ciudad, en realidad con eso y con una sentencia, recurrible, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que declaraba nula parte de la moratoria de los apartamentos turísticos que suspendía la tramitación de nuevas licencias para viviendas turísticas además de con una nueva ordenanza municipal que promete ser "una de las más restrictivas de España".

Pues con este contexto Visit València ha dado a conocer que, según sus sondeos, la ocupación hotelera para este puente de mayo en la ciudad será del 86,4%, a falta de contar con las reservas de última hora. "Una buena noticia comprobar que València está obteniendo resultados estables y positivos” pese a la sensibilidad del sector ante un panorama internacional inestable.

Este dato se suma a lo que la entidad cataloga como "un inicio de año sólido para el turismo en la ciudad, con un primer trimestre en positivo, que cerró con el mejor mes de marzo de la historia". Las cifras son contundentes: en el mes de las Fallas que registraron 450.030 pernoctaciones hoteleras, lo que supone un incremento del 16 % respecto al mismo mes del año anterior y un 1,5% por encima del anterior récord, registrado en 2024.

Por lo que respecta al acumulado de enero a marzo, la ciudad mantuvo un crecimiento a doble dígito frente a 2025 (+12%) y también avanza respecto a 2024 (+2%), con una evolución positiva de los principales indicadores del sector: la ocupación hotelera aumenta cinco puntos porcentuales, el precio medio crece un 2% y el RevPAR mejora un 11%.

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Este buen momento también se refleja en la conectividad aérea, con un marzo que bate igualmente récord en el Aeropuerto de Valencia al superar por primera vez las 500.000 llegadas, y alcanzar las 502.464. Este crecimiento se apoya en el fuerte impulso del mercado internacional, que sube por encima del 7% y compensa el ligero descenso del mercado nacional, situando el balance global en torno a un +5% anual.