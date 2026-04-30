La Virgen de los Desamparados estrenará este año una marcha especialmente compuesta para su procesión

La Festividad de la Virgen de los Desamparados de València estrenará el próximo 10 de mayo la marcha 'Mare dels Desamparats' del compositor Javier Forner para la procesión, compuesta para acompañar el recorrido solemne de la patrona de València por las calles de la ciudad. La obra nace como un encargo de la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados con el fin de dotar a esta "histórica" advocación de una marcha propia en el repertorio procesional.

La marcha se configura desde un "carácter de solemnidad y luminosidad", en "plena sintonía" con el espíritu emotivo y festivo de esta procesión. El lenguaje musical se apoya en una estética "claramente mediterránea", donde la luz, la calidez y la naturalidad del discurso sonoro "predominan sobre la tensión dramática", según recoge el Arzobispado de Valencia en un comunicado.

La música "avanza con nobleza y elegancia, envolviendo el caminar sereno de la Virgen en un clima de cercanía y emoción compartida". Uno de los ejes expresivos de la obra es la imagen de "una Virgen cercana: una Madre que ama, comprende y acompaña".

Esta idea se traduce en una escritura melódica "especialmente cuidada, amplia y cantabile, donde la dulzura y la expresividad ocupan un lugar central". Las líneas temáticas buscan "generar una sensación de acogida y consuelo, apelando directamente a los sentimientos más íntimos del oyente desde la sencillez y la sinceridad musical".

Desde la Real Basílica han explicado que, como "elemento simbólico de especial relevancia", la marcha incorpora de manera explícita una cita del 'Himne de la Mare de Déu dels Desamparats' de Lluís Romeu, integrada de forma orgánica dentro del discurso musical. Esta referencia actúa como un "puente entre la memoria colectiva y la creación contemporánea, intensificando el vínculo emocional entre la música y la devoción del pueblo valenciano a su Madre".

En conjunto, 'Mare dels Desamparats' se presenta como una obra concebida "desde el respeto a la tradición, pero con una voz personal y actual". Una marcha "pensada para acompañar, sostener y engrandecer un momento profundamente arraigado en la identidad espiritual y cultural de València".

Javier Forner

El valenciano Javier Forner, compositor, director e intérprete de amplia trayectoria internacional, ha colaborado con directores, solistas y los más importantes sellos discográficos. Formado en los conservatorios Mestre Vert de Carcaixent y Superior Joaquín Rodrigo de València y posteriormente en el Sweelinck Conservatorium de Ámsterdam bajo la tutela del maestro Vicente Zarzo, Forner ha desarrollado una amplia carrera internacional como trompa solista y ha formado parte de la Orquestra Simfònica del Vallès y la Bilbao Orkestra Sinfonikoa.

En la actualidad es miembro de la Banda Sinfónica Municipal de Bilbao, donde continúa impulsando proyectos artísticos vinculados tanto a la interpretación como a la creación musical. A lo largo de su trayectoria ha sido invitado por algunas de las principales agrupaciones sinfónicas y ha actuado en numerosos auditorios, ciclos y festivales en España y en el exterior, con conciertos realizados en distintos países de Europa, el ámbito mediterráneo y Asia.

Ha colaborado con destacados directores y solistas del panorama internacional y ha participado en diversas grabaciones para algunos de los más importantes sellos discográficos y emisoras especializadas. Paralelamente, desarrolla una labor pedagógica como profesor invitado en algunos de los principales centros de enseñanza musical, así como en proyectos orquestales y formativos de referencia.

Noticias relacionadas

Además de su actividad interpretativa y docente, Javier Forner desarrolla una "constante" labor creativa como compositor, con obras estrenadas para banda y diversas formaciones vocales e instrumentales premiadas en distintos concursos de composición y programadas por numerosas agrupaciones. Su trabajo creativo ha sido galardonado en diversos concursos de composición y ha sido invitado a participar como miembro de jurados de composición e interpretación, "consolidando una voz propia dentro del panorama musical actual".