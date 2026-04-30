Guía de la ZAS de Russafa: ¿Qué cambia a partir de ahora en el barrio?

Russafa inicia una nueva etapa. La entrada en vigor de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) marca un antes y un después para el barrio de moda de València, con un paquete de medidas que busca blindar el descanso vecinal frente al ruido. Desde la congelación total de nuevas licencias hasta el recorte de horarios en terrazas y discotecas, la normativa afecta directamente al día a día de residentes y hosteleros. En esta guía detallamos el mapa de calles afectadas y las claves para entender qué se puede hacer —y qué no— a partir de ahora.

La declaración de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en Russafa ya es una realidad. Esta medida busca equilibrar el descanso vecinal con la actividad económica en uno de los barrios más vibrantes de València. Pero, ¿en qué se traduce esto en el día a día?

A continuación, detallamos las claves, las restricciones y los nuevos horarios que entrarán en vigor de forma inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El mapa del silencio: Calles afectadas

La ZAS no afecta a todo el barrio por igual, sino a un perímetro específico de alta concentración de ocio. Las calles delimitadas son:

Eje principal y alrededores: Centelles, Literato Azorín, Reina Doña María, Puerto Rico, Sueca, Cádiz, Barón de Cortés y Doctor Serrano.

Centelles, Literato Azorín, Reina Doña María, Puerto Rico, Sueca, Cádiz, Barón de Cortés y Doctor Serrano. Zona central: Perera, Doctor Landete, Carlos Cervera, Cura Femenía, Consulado del Mar, Tomasos, Vivons, Romeu de Corbera, Doctor Sumsi y Matías Perelló.

En estas vías se congelan las licencias. No se permitirán nuevas aperturas ni ampliaciones de locales de hostelería o actividades recreativas.

¿Qué queda prohibido o suspendido?

Para frenar la contaminación acústica, el Ayuntamiento de València ha activado el "freno de mano" en varias áreas:

Cero licencias nuevas: Suspensión total de títulos para nuevos locales o ampliación de los existentes.

Suspensión total de títulos para nuevos locales o ampliación de los existentes. Sin música nueva: No se otorgarán más licencias para ambientación musical en establecimientos públicos.

No se otorgarán más licencias para ambientación musical en establecimientos públicos. Terrazas bajo mínimos: Queda suspendida la autorización de nuevas terrazas en dominio público, así como cualquier modificación que implique aumentar la superficie de las actuales.

Queda suspendida la autorización de nuevas terrazas en dominio público, así como cualquier modificación que implique aumentar la superficie de las actuales. Control policial: Se intensificará la vigilancia y el orden público con un refuerzo de efectivos en la zona.

Nuevos horarios: Terrazas y discotecas

Uno de los puntos más críticos es el recorte horario, que varía según la época del año y el tipo de establecimiento.

Periodo Domingo a Jueves Viernes, Sábados y Vísperas Temporada Alta (Marzo a Octubre) 08:00 a 00:30 08:00 a 01:30 Temporada Baja (Nov-Feb) 08:00 a 00:00 08:00 a 00:30 Fuente: Ayuntamiento de València - Normativa ZAS Ruzafa.

Discotecas y ocio nocturno

El cierre de las salas de fiesta también se ajusta para reducir el impacto en la madrugada:

Noches de domingo a jueves: Hasta las 03:30 horas .

Hasta las . Viernes, sábados y vísperas: Hasta las 04:30 horas.

Tiendas 24 horas

Las populares tiendas de conveniencia deberán bajar la persiana obligatoriamente entre las 22:00 y las 08:00 horas, evitando así el consumo de alcohol y ruido en la vía pública durante la noche.

Las excepciones: Fallas y fechas señaladas

La normativa contempla flexibilidad en las fechas de mayor arraigo festivo en València. Los límites horarios de la ZAS no se aplicarán durante:

Noticias relacionadas