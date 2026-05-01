Nuevas multas por ensuciar la calle en Valencia de hasta 3.000 euros

Frenar el incivismo. Eso es lo que se ha propuesto el Ayuntamiento de València con la actualización de la ordenanza municipal de limpieza aprobada en el Pleno. El objetivo ha sido un endurecimiento de las infracciones relacionadas con la higiene urbana, la recogida de residuos y el uso adecuado de papeleras y contenedores. El nuevo texto contempla sanciones que pueden alcanzar los 3.000 euros para determinadas conductas incívicas que ensucian, hacen ruido, vandalizan o incumplen normas sin consecuencias.

Entre las infracciones más graves figura el abandono de basura dispersa o cualquier tipo de residuo en la vía pública, así como cualquier comportamiento que contribuya a ensuciar los espacios públicos o perjudique su higiene. Estas acciones podrán ser sancionadas con multas de 1.500 a 3.000 euros.

Residuos pequeños

También se castiga arrojar residuos de pequeño tamaño, como colillas, cáscaras, chicles, papeles u otros restos similares, sin utilizar las papeleras o elementos habilitados para ello. En este caso, la sanción podrá llegar hasta los 1.500 euros.

El uso indebido de las papeleras también queda recogido en la nueva normativa. Depositar en ellas residuos que no estén destinados a este tipo de mobiliario urbano, como bolsas de basura domiciliaria o comercial, así como elementos voluminosos que sobresalgan de la boca de la papelera, podrá acarrear multas de 1.500 a 3.000 euros.

Otra de las conductas sancionadas será escupir u orinar en la vía pública o en lugares no habilitados para ello. Estas infracciones podrán ser castigadas con multas de entre 750 y 3.000 euros.

La ordenanza también contempla sanciones para quienes realicen pintadas o grafitis en paredes, fachadas o elementos verticales u horizontales protegidos patrimonialmente, según el catálogo del Ayuntamiento de València. En estos casos, las multas oscilarán entre 1.500 y 3.000 euros.

Asimismo, no retirar los sobrantes de obras y escombros derivados de trabajos realizados en la vía pública, cuando generen consecuencias graves para el entorno, podrá suponer sanciones de 750 a 1.500 euros.

La valla antiorines instalada hoy en la Lonja para protegerla del incivismo en Fallas. / F. Bustamante

En el caso de los animales de compañía, el incumplimiento de la obligación de recoger los excrementos y limpiar las micciones de las mascotas en la vía pública podrá ser sancionado con multas de hasta 1.500 euros.

Reciclaje y separación de residuos

La nueva normativa también refuerza las medidas destinadas a fomentar la separación en origen de los residuos domésticos, así como el reciclaje y la reutilización. Para ello, el Ayuntamiento de València sancionará distintas conductas relacionadas con el depósito incorrecto de basura.

Depositar o abandonar residuos domiciliarios en la vía pública, en contenedores no habilitados para ese tipo de residuo o en lugares distintos a los fijados por el consistorio podrá conllevar una multa de hasta 3.000 euros.

También se sancionará el abandono de residuos industriales, como palets, escombros u otros materiales similares, en la vía pública o junto a los contenedores de recogida selectiva. Esta infracción podrá ser castigada igualmente con hasta 3.000 euros.

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Por último, el abandono de residuos voluminosos en la calle fuera de los sistemas establecidos por el Ayuntamiento podrá suponer multas de entre 750 y 3.000 euros.