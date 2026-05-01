El "Negret" hace su histórico camino de ida y vuelta en el puerto de València

El 1 de mayo tiene, en el calendario social de la ciudad, una cita que se prolonga a lo largo de los siglos. En el puerto se escenifica el hecho histórico de la llegada, flotando, del Crist del Grau. La fecha marca los tres días principales del patrón del barrio portuario.

La Hermandad acogió la Misa Solemne presidida por el arzobispo Enrique Benavent para, tras un pasacalle por las calles de la demarcación, dirigirse la comitiva hacia el puerto donde, a la altura del Edificio del Reloj, se esperó la llegada. Que ya no se hace, obviamente, echando la talla al agua y esperando que la marea haga su trabajo, sino en una embarcación, de la que fue extraído para llevarlo a la iglesia de Santa María del Mar para cantar los gozos.

La historia de esta talla es conocida por una parte de la ciudadanía, especialmente en el barrio marinero. Cuenta la tradición que entró por la desembocadura del río y que se entró en conflicto entre los vecinos de una y otra orilla: los del pueblo del Grao y los del pueblo de Russafa, que la imagen fue llevada nuevamente a alta mar y que el pleito se resolvería quedándosela el pueblo en cuya orilla arribara el "Negret". Es un relato con muchas aristas, pero queda como auténtica epopeya.

El Cristo del Grao escenifica su llegada al puerto en su fiesta grande /

Talla histórica

La talla es la auténtica, puesto que fue salvada del incendio en la Guerra Civil. De hecho, pasó la contienda en el mismo refugio que la maltrecha Virgen de los Desamparados.

El cristo aparece pegado a una escalera, referencia que puede verse en el luminoso que preside la columna que preside la entrada al puerto, y que puede distinguirse de noche prácticamente desde el inicio de la Avenida del Puerto.

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La Procesión General del Cristo será el día 3, siguiendo el calendario habitual -esta fiesta se rige por día natural, no por día de la semana-, con lo que sus dos actos son coincidentes con dos citas de la ciudad: el Día del Trabajo y el día de la Cruz de Mayo.