La oposición clama contra el PAI del Grao: "Una vuelta al pasado y al modelo Rita Barberá"

La presentación del proyecto del PAI del Grao para su exposición pública deja entrever ya de una forma prácticamente definitiva cómo es la actuación urbanística que pretende hacer el gobierno municipal con la zona más importante de expansión de la ciudad pendiente de actuar. Y las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. Tal como era previsible, son de crítica absoluta.

Compromís ha lanzado un mensaje especialmente explícito a través de su portavoz Papi Robles: "nos quieren hacer creer que los burros vuelan". ¿Por qué?, por lo previsible: porque lo ven como una incubadora de especulación. "Nos venden el PAI del Grau como un gran proyecto, pero lo que esconden es un modelo pensado puramente para la especulación. Hablan de 3.200 viviendas, pero ¿cuántas serán asequibles? ¿Quién podrá pagar esas viviendas? Sobre el papel, la oferta pública es totalmente decepcionante. El resto, con torres de hasta 40 plantas, es un urbanismo claramente orientado a inversores, no a la gente que necesita vivir en València".

Los augurios de la portavoz de Compromís es que esta operación "acabará expulsando al vecindario del Marítim, tensionando aún más los precios y convirtiendo el frente marítimo en un espacio para quien puede pagar, no para quien vive ahí". Especialmente por las dudas sobre el suelo público: "cuando el gobierno municipal habla de un 85% de suelo público, parece que todo sean zonas verdes y equipamientos, pero la realidad es que concentran la edificabilidad en altura para hacer negocio con el suelo privado. Es el mismo modelo que ya hemos visto: grandes anuncios, muchas cifras, pero pocas garantías reales del derecho a la vivienda. Lo más preocupante es que no hay un compromiso claro con el alquiler asequible ni con evitar la gentrificación de los barrios próximos". Y como remate, la prolongación de la Alameda: "cuando abres una autopista urbana hacia el mar, todo lo demás suena a milonga. Ya está bien de hacer creer que los burros vuelan.”

En definitiva: ven una vuelta al pasado: "Catalá vuelve a apostar por un urbanismo de grandes operaciones especulativas y de mínimo impacto para el vecindario de València. Con este PAI, el gobierno municipal vuelve a vender un trozo de la ciudad a quien pueda pagarlo.

"La época más oscura y corrupta"

Para el PSOE no es más que "un PAI del pasado, caduco, con la huella del circuito de Fórmula 1, que habíamos transformado en un circuito biosaludable y que ahora se queda como está para que todos recordemos la época más oscura y corrupta del PP" en alusión a la traza que queda de aquel, en palabras de la concejala Elisa Valía.

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El tramo final sigue llamándose Delta Verde, pero eso es una afrenta para la formación socialista: “Lo primero que le pediría al Partido Popular es que dejen de llamar Delta Verde a lo que van a hacer, porque lo que iba a serlo de verdad y lo que tiene ahora la prolongación de la Alameda y tres torres de viviendas. Han dejado caer el cambio de planeamiento que dejamos en marcha y han convertido un Delta Verde emblemático en un jardín entre torres y avenidas. Vuelven al modelo de Rita Barberá porque son incapaces de mirar al futuro”. Coinciden con Compromís que "es ridículo el 15 por ciento de vivienda protegida, con la que está cayendo y además, rebajan de 400 a 250 las viviendas dotacionales previstas".