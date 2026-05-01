Sale a exposición pública el PAI del Grao de València: 3.200 viviendas y rascacielos de hasta 40 alturas

El PAI del Grao, el gran desarrollo urbano que debe conectar toda la zona de la avenida de Francia con la fachada marítima y prolongar la Alameda hasta el puerto, ha entrado en su fase decisiva una vez que se ha clarificado el diseño y las propuestas del Ayuntamiento de València. El consistorio abrirá en los próximos días el período de exposición pública de este desarrollo de 380.000 m² con 3.200 nuevas viviendas y una inversión de más de 150,4 millones de euros a cargo de los promotores.

Según los datos del proyecto, dentro de esos 150,4 millones de cargas de urbanización se incluyen dos aportaciones específicas de interés para el conjunto de la ciudad, como los 5,9 millones de euros para la futura prolongación del soterramiento de las vías en Serrería, que completará la continuidad de la Avenida de Francia hasta el mar, y otros 4,5 millones de euros para la construcción de un depósito de tormentas de 6.000 metros cúbicos que reducirá el riesgo de inundación y aliviará la presión sobre la depuradora de Pinedo.

De esta manera el Ayuntamiento avanza en el desarrollo de un sector donde se prevé la construcción de 3.204 viviendas, de las cuales 534 serán de protección pública y hasta 250 se construirán en suelos dotacionales que recibirá el Ayuntamiento.

De la superficie total del ámbito, el 85% se destina a usos de titularidad pública mediante zonas verdes, viarios y equipamientos públicos. Solo el 14,2% corresponde a parcelas edificables privadas, lo que permite una ordenación en altura —con torres de entre 23 y 40 plantas— que libera el espacio en planta para el uso ciudadano.

Oferta de vivienda

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha destacado que la apertura del periodo de exposición pública abre el proceso administrativo para la urbanización definitiva de este sector y evidencia que el equipo de gobierno trabaja en todos los frentes y en un horizonte temporal de medio y largo plazo para aumentar la oferta de vivienda en Valencia.

“No solo incorporamos un millar de viviendas para poder ofrecerlas en alquiler asequible, también impulsamos dieciocho PAI que nos van a permitir materializar los futuros desarrollos sobre los que construir más viviendas. El PAI del Grao es uno de los más icónicos y potentes, no solo por las 3.200 viviendas que prevé, sino porque configura una nueva centralidad y conseguirá que por fin Valencia conecte con el mar a través de un gran pulmón”, ha incidido Giner.

Plano del nuevo PAI del Grao en València. / Levante-EMV

Delta verde y Jardín del Turia

Además del número de viviendas que incorpora este desarrollo, el beneficio más visible para la ciudad será la culminación del Delta Verde al final del Jardín del Turia. El PAI aportará 105.000 m² de zonas verdes dentro del propio sector, a los que se sumarán 54.000 m² del tramo final del Jardín del Turia, que quedará así conectado con el futuro Parque de Desembocadura y con la Vía Verde del Cabanyal. En total, la ciudad ganará más de 160.000 m² de espacios verdes ligados directamente a esta actuación.

La sostenibilidad y la protección frente al riesgo de inundación son otro eje central del proyecto. El desarrollo incluirá un depósito de tormentas de 6.000 metros cúbicos, cofinanciado con una aportación privada específica de 4,5 millones de euros, y un sistema de drenaje sostenible (SUDS) diseñado para filtrar el agua de lluvia hacia los acuíferos y reducir la carga sobre la depuradora de Pinedo.

Puente provisional sobre las vías de Serrería

El proyecto contempla también una aportación económica para la solución de una infraestructura de movilidad pendiente desde hace décadas. En concreto, los promotores del sector aportarán 5,9 millones de euros para el futuro soterramiento de las vías en Serrería. Hasta su ejecución, se instalará un puente provisional sobre las vías férreas que dará continuidad a la Avenida de Francia.

En este sentido, en relación al soterramiento pendiente de las vías de Serrería, Giner ha destacado que “esperar a que el Ministerio ejecute lo que lleva paralizado años supondría renunciar a las 3.200 viviendas previstas en el PAI y, con la necesidad de vivienda que existe, no sería responsable por nuestra parte. Ahora bien, la integración plena de este desarrollo solo será posible si se elimina definitivamente esa cicatriz urbana”.

Un segundo puente, sobre el Jardín del Turia, conectará los barrios de Moreras y Nazaret con el nuevo sector e incluirá reserva de espacio para la futura prolongación de la línea de tranvía.

Más de 3 kilómetros de carril bici y un nuevo hub tecnológico

El nuevo ámbito incorporará además 36.000 m² de equipamientos públicos —mayoritariamente educativos—, 1.800 nuevas plazas de aparcamiento público, y una red de 3,2 kilómetros de carril bici que enlazará con la infraestructura ciclista de la ciudad. La Avenida de Francia y el Paseo de la Alameda reducirán su número de carriles rodados para ganar espacio peatonal y arbolado, con 430 nuevos alcorques.

El sector reserva también 94.000 m² de uso terciario junto a la Marina, con capacidad para acoger actividades de innovación, oficinas y hostelería que conformarán un nuevo hub tecnológico junto a La Marina.

Datos del PAI

● Superficie total: 380.000 m²

● Viviendas: 3.204 (de las cuales, 534 VPP + 250 VPP adicionales en suelos dotacionales)

● Suelo público: 85% del ámbito

● Zonas verdes: 160.000 m²: 105.000 m² en el sector (Delta Verde) + 55.000 m² Jardín del Turia

● Equipamientos: 36.000 m²

● Inversión urbanística: 150,4 M€ a cargo de los promotores

● Aportación para soterramiento Serrería: 5,9 M€

● Aportación para depósito de tormentas: 4,5 M€

● Carril bici: 3,2 km

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● Aparcamiento público: 1.800 plazas