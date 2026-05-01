Taquillas inteligentes para alquilar material de deporte en los polideportivos municipales

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Innovación y con la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal, ha puesto en marcha un nuevo proyecto piloto en el marco del Sandbox Urbano de València, el entorno municipal de pruebas que permite testar innovaciones en condiciones reales. De la mano de la startup Easyball, se impulsa la implantación de un servicio autónomo de alquiler de material deportivo mediante la instalación de taquillas inteligentes en instalaciones deportivas públicas de la ciudad.

La iniciativa contempla la ubicación de hasta diez unidades de taquillas inteligentes en diferentes espacios deportivos, especialmente en aquellas instalaciones desatendidas, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía el acceso a equipamiento deportivo de forma sencilla, autónoma y segura.

Estas taquillas incorporan un sistema de alimentación autónomo mediante paneles solares, lo que permite su funcionamiento sin necesidad de conexión eléctrica convencional. El acceso al servicio se realizará a través de una aplicación móvil, desde la cual las personas usuarias podrán gestionar tanto el alquiler como la devolución del material deportivo.

Prueba de un semestre

El periodo de prueba tendrá una duración de seis meses, durante los cuales se evaluará la resistencia de las taquillas ante el uso continuado, se identificarán posibles incidencias y se analizarán las mejores soluciones. Asimismo, el piloto permitirá estudiar la viabilidad del modelo de negocio asociado a este servicio innovador.

La concejala de Innovación, Paula Llobet, ha destacado que “este proyecto representa un paso más en la apuesta de València por convertirse en una ciudad inteligente al servicio de las personas. Queremos facilitar el acceso al deporte con soluciones tecnológicas sostenibles y adaptadas a las nuevas formas de uso del espacio público”.

Asimismo, Llobet ha añadido que “las taquillas inteligentes no solo mejoran la accesibilidad al material deportivo, sino que también permiten optimizar recursos y fomentar un modelo más eficiente y autónomo en la gestión de instalaciones deportivas municipales”.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de València refuerza su compromiso con la innovación urbana, la sostenibilidad y la promoción de hábitos de vida saludables entre la ciudadanía, al tiempo que impulsa la colaboración con el ecosistema emprendedor local a través del Sandbox Urbano.