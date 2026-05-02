El ayuntamiento defiende el PAI del Grao como la unión de València con el mar y protección frente a inundaciones

El PAI del Grao permitirá a València culminar el tramo pendiente del Jardín del Turia a través de un gran Delta Verde que completará la conexión de la ciudad con el mar y configurará un nuevo frente litoral en conexión con la Vía Verde del Cabanyal. Con más de 160.000 m² de zonas verdes vinculados directamente a esta actuación, el nuevo sector se convertirá, explican, en la pieza que completa el mayor corredor verde de la ciudad y que, al mismo tiempo, incorpora un sistema integral de gestión del agua diseñado para reducir el riesgo de inundación en un entorno especialmente sensible. La apuesta del PAI del Grao por las zonas verdes se concreta con la reserva del 41,7% de la superficie total del sector para zonas verdes públicas, y una proporción que más que triplica el suelo privado edificable, que se queda en el 14,2% del ámbito.

Este argumentario llega después de que la oposición lanzase duras críticas ante el proyecto que ha salido a exposición pública y en el que ven una vuelta al pasado. Critican precisamente el nuevo concepto de delta verde, que se aleja mucho del original y que incluye, dicen, la prolonagción de la Alameda y tres torres de viviendas.

Sistema integral de gestión del agua

En términos absolutos, el PAI aportará 105.000 m² de nuevas zonas verdes dentro del sector, el denominado Delta Verde, que se sumarán a los 54.000 m² del tramo final del Jardín del Turia, cuyo ajardinamiento forma parte de las dotaciones que los urbanizadores aportarán al Ayuntamiento. En total, la ciudad ganará más de 160.000 m² de espacios verdes vinculados directamente a esta actuación, asegura el consistorio.

"El Delta Verde no será solo un gran pulmón verde en la trama urbana. Al ubicarse en la confluencia del Jardín del Turia con la Marina Real, este nuevo espacio completará el corredor verde que recorre la ciudad de oeste a este, de manera que junto al futuro Parque de Desembocadura y la Vía Verde del Cabanyal configurarán el nuevo frente verde litoral de la ciudad", aseguran.

Por otro lado, el proyecto aporta un componente de protección climática especialmente relevante en el contexto posterior a la dana de octubre de 2024. En concreto se trata de un sistema integral de gestión del agua que actúa en tres frentes.

En primer lugar, explican, todas las zonas verdes estarán equipadas con sistemas de drenaje sostenible (SUDS) que favorecen la infiltración del agua de lluvia en el subsuelo y la recarga de acuíferos, reduciendo la escorrentía superficial que contribuye a las inundaciones. Además, el proyecto incluye un depósito de tormentas de 6.000 metros cúbicos, conectado al colector existente y cofinanciado con una aportación específica de 4,5 millones de euros a cargo de los promotores, que reducirá los vertidos de las primeras aguas de lluvia y aliviará la presión sobre la depuradora de Pinedo.

Por último, está prevista la construcción de tres pozos de riego de baja presión conectados a la red municipal, capaces de atender las necesidades de riego de las zonas verdes, el arbolado viario y las fuentes del sector, y de apoyar por interconexión al resto de la ciudad.

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La presencia de zona verde en el resto del sector se materializa con la previsión de 430 nuevos alcorques en las calles arboladas del futuro barrio, que contribuirán a reducir la temperatura en el entorno urbano y a mejorar la calidad del aire. El objetivo es que esta red de arbolado viario se integre con el Delta Verde y el Jardín del Turia para configurar un tejido verde continuo desde el interior del sector hasta el litoral.