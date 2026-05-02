El Ayuntamiento ensalza el "Delta Verde" y destaca que protegerá el Grau de las inundaciones

A pesar de las críticas de la oposición, el equipo de gobierno municipal no está dispuesto, ni por asomo, a dejar de llamar "Delta Verde" al espacio final del PAI del Grao, la zona que conectará con otro proyecto pendiente, el Parque de Desembocadura, para finalizar, por fin, la transformación del antiguo río en un complejo renaturalizado pero acompañado de una importante cantidad de promociones inmobiliarias. Un delta que "completará la conexión de la ciudad con el mar y configurará un nuevo frente litoral en conexión con la Vía Verde del Cabanyal".

Esta zona, según constan en la memoria que ha transmitido el Ayuntamiento para su fase de exposición pública, incluye 160.000 metros cuadrados de zonas verdes vinculados directamente a esta actuación, el nuevo sector se convertirá en la pieza que completa el mayor corredor verde de la ciudad y que, al mismo tiempo, incorpora un sistema integral de gestión del agua diseñado para reducir el riesgo de inundación en un entorno especialmente sensible".

Vista general del proyecto del PAI / Ayto Vlc

Actuaciones anti dana

El proyecto aporta un componente de "protección climática especialmente relevante en el contexto posterior a la dana de octubre de 2024. En concreto se trata de un sistema integral de gestión del agua que actúa en tres frentes: todas las zonas verdes estarán equipadas con sistemas de drenaje sostenible que favorecen la infiltración del agua de lluvia en el subsuelo y la recarga de acuíferos, reduciendo la escorrentía superficial que contribuye a las inundaciones, un depósito de tormentas de 6.000 metros cúbicos, conectado al colector existente y cofinanciado con una aportación específica de 4,5 millones de euros a cargo de los promotores, que reducirá los vertidos de las primeras aguas de lluvia y aliviará la presión sobre la depuradora de Pinedo y la construcción de tres pozos de riego de baja presión conectados a la red municipal, capaces de atender las necesidades de riego de las zonas verdes, el arbolado viario y las fuentes del sector".

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A la mata verde hay que añadirle los 430 árboles, con sus respectivos alcorques, que formarán parte de los viales del futuro barrio.