Los bomberos de València retiraron 448 enjambres solo en 2025

El Cuerpo de Bomberos de València realiza más de un servicio al día para retirar enjambres. Concretamente, en el año 2025 acometió 448 intervenciones de este tipo y en los cuatro meses de 2026 ya ha registrado 161. Solo durante el pasado fin de semana, bomberos y bomberas de la ciudad han participado en 36 servicios relacionados con la retirada de enjambres y panales de abejas y otros insectos. Del total de estas actuaciones, 10 se produjeron viernes el 23, otros 10 el sábado 24 y 16 el domingo 26, tal como ha detallado el concejal responsable de este servicio, Juan Carlos Caballero, quien ha indicado que el incremento de avisos coincide con la subida de temperaturas y ha explicado que “las solicitudes se valoran según criterios de urgencia, localización, accesibilidad, nivel de riesgo y posible afección a la seguridad pública”.

Por lo que respecta a la localización de los servicios prestados el pasado fin de semana, 12 se han prestado en la zona Norte de la ciudad, otros 12 en Campanar, 8 en el centro, 7 en el Oeste, y uno en El Saler. Y en la mayoría de los casos, se trataba de abejas en tránsito que buscan ubicaciones temporales para establecerse, según los informes de Bomberos que también han destacado “el valor medioambiental de estos insectos”.

“Por esta razón, las abejas capturadas han sido trasladadas a colmenas gestionadas por el Servicio Municipal de Parques y Jardines, donde se aprovecha la miel que posteriormente se ofrece como detalle institucional”, ha informado el edil.

Enjambre en una zona ajardinada / Levante-EMV

Juan Carlos Caballero, que ha explicado que “la retirada de panales, enjambres y avisperos debe realizarse, únicamente, cuando exista riesgo para las personas, para bienes sensibles o para la seguridad en espacios públicos y siempre mediante aviso a los servicios municipales competentes”, ha destacado que “el objetivo de estas actuaciones es proteger a las personas, evitar accidentes y reducir riesgos en lugares de pública concurrencia o en inmuebles donde la presencia del panal o avispero pueda afectar a menores, personas mayores, personas alérgicas o colectivos especialmente vulnerables”.

Como concejal de Bienestar Animal, también ha incidido en “el hecho de que las abejas cumplen una función esencial para la biodiversidad y la polinización”. “Por ello, siempre que resulte posible y seguro, la intervención se coordinará de forma respetuosa con el medio ambiente y con criterios de conservación, priorizando la valoración técnica de la incidencia y evitando actuaciones innecesarias”, ha apuntado.

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En cualquier caso, el concejal ha reiterado “en la importancia de no intervenir por cuenta propia y confiar siempre en los servicios de emergencia para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de estos insectos esenciales para el ecosistema”. Por su parte el Cuerpo Municipal de Bomberos recomienda que ante la presencia de un enjambre hay que llamar al 112 para que intervenga un equipo especializado y mantener la calma y alejarse entre 5 y 10 metros. También hay que evitar gestos bruscos e intentos de espantar a los animales. Tampoco hay que usar insecticidas o fuego, ni improvisar una actuación, y no se pueden lanzar objetos ni agua, ya que podría provocar ataques o dispersar el enjambre.