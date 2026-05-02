Expedientan a 9 policías por elevar una queja fuera del conducto reglamentario

La Jefatura de la Policía Local de València, que encabeza el comisario principal Ángel Albendín, ha abierto un expediente disciplinario a un grupo de policías, un oficial y 8 agentes, por elevar unas protestas sobre la mala organización de un servicio, fuera del conducto reglamentario y por vías ajenas al propio cuerpo de la Policía Local del Cap i Casal. Todos ellos pertenecen a una de las comisarías de proximidad de la capital valenciana.

Según confirman a Levante-EMV diversas fuentes, estos funcionarios se vieron inmersos en una intervención complicada para su seguridad personal -al parecer, una trifulca o algo similar- , que derivó en una situación de grave riesgo para al menos uno de los agentes.

Al volver a comisaría, el afectado y el resto de sus compañeros, movidos por un terrible cabreo y en caliente, optaron por enviar un paquete de quejas formales, como notas interiores y dirigidas a las autoridades del Ayuntamiento de València pero no lo comunicaron a sus jefes inmediatos, al menos de manera oficial. Al parecer, se quejaban de que no se llevó a cabo bien la operativa de respuesta ante esta situación de elevado riesgo.

Expedientes disciplinarios

Tras conocerse que estos policías elevaron estas quejas, la Jefatura ha procedido a abrir expediente informativo a los implicados, con un procedimiento potencialmente sancionador, que podría acabar en un falta grave para cada uno de ellos. Fuentes consultadas por este periódico han valorado esta decisión del Jefe Ángel Albendín como un golpe de autoridad sobre la mesa para lanzar un mensaje a la tropa sobre quién está al mando y sobre cuál es el modo de relacionarse de los agentes con sus mandos.

Sin embargo, otras fuentes señalan que el modo en que ha reaccionado Jefatura es excesivo. De hecho, una de las centrales sindicales con representación en la Policía Local de València, UGT, en un comunicado sobre diversas cuestiones de actualidad, ha exigido que este expediente disciplinario sea «archivado y anulado».

Los responsables de este sindicato se muestran «profundamente decepcionados» y así se lo han comunicado a la Jefatura y a la Concejalía de Policía, que encabeza el regidor Jesús Carbonell. «No resulta lógico -señala UGT- que a compañeros que se parten la cara de forma literal por el cuerpo de PLV , que están al pie del cañón y son agentes modélicos, se les instruya un expediente por el mero hecho de utilizar un canal de comunicación distinto al que se considera adecuado». Por eso, reclaman que sea archivado el citado procedimiento. Por su parte, el Spplb también ha pedido a la Jefatura, en otro comunicado enviado a sus afiliados, que se archiven estas medidas disciplinarias porque las circunstancias que motivan la apertura de los expedientes «son comprensibles por la situación de riesgo vivida». Un tercer sindicato, CSIF, ha reclamado igualmente que se anule todo el procedimiento. Mientras, fuentes de Jefatura han rechazado hacer declaraciones al respecto por tratarse de un tema interno y delicado que afecta a agentes.