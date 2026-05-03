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El Festival de Cometas llena de color la playa del Cabanyal de València

El festival se desarrolla durante toda la jornada, entre las 11:30 y las 20 horas, y exhibe desde modelos tradicionales hasta cometas gigantes, acrobáticas y tridimensionales, en un espacio de 15.000 metros cuadrados habilitado para la ocasión

El Festival de Cometas llena de color la playa del Cabanyal de València

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El Festival de Cometas llena de color la playa del Cabanyal de València / Fernando Bustamante

EFE

València

La playa valenciana del Cabanyal acoge la vigésima quinta edición del Festival de Cometas, que han llenado de color el cielo con distintas figuras y se ha celebrado este domingo después de ser aplazado el 12 de abril por alerta meteorológica.

El festival se desarrolla durante toda la jornada, entre las 11:30 y las 20 horas, y exhibe desde modelos tradicionales hasta cometas gigantes, acrobáticas y tridimensionales, en un espacio de 15.000 metros cuadrados habilitado para la ocasión.

El programa incluye talleres infantiles gratuitos, en los que niños y niñas podrán aprender a construir y hacer volar sus propias cometas con el objeto de fomentar la participación activa y el aprendizaje a través del juego.

Estas actividades, junto a las zonas de vuelo libre, convierten el festival en una propuesta pensada para disfrutar en familia y acercar esta práctica a nuevos públicos.

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Organizado por la Fundación Deportiva Municipal de València, el Festival de Cometas dinamiza el frente marítimo y promueve el ocio activo en un entorno natural privilegiado, según fuentes del Ayuntamiento.

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