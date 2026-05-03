El Festival de Cometas llena de color la playa del Cabanyal de València
El festival se desarrolla durante toda la jornada, entre las 11:30 y las 20 horas, y exhibe desde modelos tradicionales hasta cometas gigantes, acrobáticas y tridimensionales, en un espacio de 15.000 metros cuadrados habilitado para la ocasión
EFE
La playa valenciana del Cabanyal acoge la vigésima quinta edición del Festival de Cometas, que han llenado de color el cielo con distintas figuras y se ha celebrado este domingo después de ser aplazado el 12 de abril por alerta meteorológica.
El festival se desarrolla durante toda la jornada, entre las 11:30 y las 20 horas, y exhibe desde modelos tradicionales hasta cometas gigantes, acrobáticas y tridimensionales, en un espacio de 15.000 metros cuadrados habilitado para la ocasión.
El programa incluye talleres infantiles gratuitos, en los que niños y niñas podrán aprender a construir y hacer volar sus propias cometas con el objeto de fomentar la participación activa y el aprendizaje a través del juego.
Estas actividades, junto a las zonas de vuelo libre, convierten el festival en una propuesta pensada para disfrutar en familia y acercar esta práctica a nuevos públicos.
Organizado por la Fundación Deportiva Municipal de València, el Festival de Cometas dinamiza el frente marítimo y promueve el ocio activo en un entorno natural privilegiado, según fuentes del Ayuntamiento.
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