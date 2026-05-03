El veto del PP a Pilar Bernabé bloquea el desarrollo del Parc Central de València desde hace tres meses

A primeros de febrero de este año la Sociedad Valencia Parque Central, entidad creada por las tres administraciones para ejecutar el soterramiento de las vías del tren en el centro de València y desarrollar urbanísticamente su entorno, celebró un Consejo de Administración para, entre otras cosas, sustituir a uno de los consejeros representantes de la administración central. La propuesta del ministerio para ocupar ese puesto fue la actual delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ya para entonces se había presentado como futura candidata socialista a la alcaldía de València en las elecciones del año que viene. Y la respuesta del Ayuntamiento de València y de la Generalitat Valenciana, ambos gobernadas por el PP, fue el veto absoluto. La explicación entonces fue que el nombre de Bernabé no les había sido comunicado con antelación, de manera que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, presidente de la entidad, decidió suspender la reunión hasta que se resolviera lo que denominó "crisis de confianza" entre las administraciones.

La idea era que se hablara en los próximos días y el asunto quedara zanjado lo antes posible, pero han pasado tres meses y, según ha podido saber Levante-EMV, no se ha avanzado en esta cuestión, de manera que la entidad sufre una situación de bloqueo que puede retrasar muchos de los proyectos adheridos al programa del Parc Central.

Planes afectados

Todo parece indicar que las obras del canal de acceso, es decir, las obras de soterramiento de las vías del tren desde el Bulevar Sur hasta el paso elevado de Giorgeta, no se verán afectadas, puesto que el proyecto ya está muy avanzado en su ejecución. Es de hecho, el principal proyecto en marcha vinculado al Parc Central (más de 500 millones de euros), pues ha sido ahora cuando se ha retomado e impulsado la construcción de la Estación Central, que debe liberar definitivamente el gran parque pendiente desde hace décadas. Ahora solo está ejecutado el 40% del mismo.

Pero ese bloqueo sí que tendrá como consecuencia al menos el retraso de las obras que deben acompañar el soterramiento de las vías y la urbanización del entorno, uno de los más degradados de València y uno de los de mayor proyección también de la ciudad al ser una zona céntrica y cercana a los grandes servicios.

En lo primero que hay que avanzar es en la urbanización de las pastillas de suelo destinadas a la construcción de vivienda. Desde el año 2019 se vienen subastando parcelas del entorno del Parc Central -con un interés creciente a medida que se ha acentuado el problema de la vivienda- , de cuyos ingresos se beneficia directamente la Sociedad Parque Central. Y el proceso de urbanización de parte de estas parcelas depende de la aprobación en el consejo de la Sociedad Parc Central ahora bloqueado.

Lo más importante, en cualquier caso, es el planeamiento del entorno para sacar adelante proyectos concretos que podrían estar avanzando y no está siendo así. El principal es el Bulevar García Lorca, es decir, la gran franja de suelo que quedará en superficie cuando se hayan soterrado las vías. La Sociedad Parque Central debe definir si hace un bulevar con más o menos tráfico o si hace el Corredor Verde que propone la oposición. Y cuando esté definida la planta viaria habrá que mandarle el proyecto a Kathryn Gustafson para que elabore el diseño del mismo, tal como acordó la propia entidad el año pasado. Gustafson fue designada para diseñar el Parc Central y ahora acometerá el diseño del bulevar para acomodarlo a las nuevas exigencias de la ciudad.

También es preciso cambiar el planeamiento para proteger la fábrica de Harinas Berenguer, situada en la calle San Vicente, y el núcleo histórico de la Cruz Cubierta, así como modificar la situación de las naves de Macosa, que en la actualidad se encuentran dentro de una parcela escolar y hay que volver a grafiarlas para destinarlas a una nueva dotación.

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Próximo consejo

La solución, en cualquier caso, podría producirse el próximo mes de junio. Concretamente, el día 4 se ha convocado un nuevo consejo de administración de la Sociedad Valencia Parque Central en el que se tratará de nuevo la incorporación del consejero o consejera del Gobierno Central. Hay tiempo, por tanto, para que las dos partes se pongan de acuerdo y comparezcan con un nombre de consenso. Pero de momento no ha habido acercamiento. Todo parece indicar que ni siquiera hay conversaciones. El gobierno asegura que sus consejeros los designan ellos y ésta ha sido la primera vez, dicen, que en una sociedad de estas características se veta la propuesta de una de las administraciones. Y la alcaldesa de València, María José Catalá, ya dejó caer en el último pleno del Ayuntamiento que es difícil aceptar la candidatura de Bernabé, que como se ha dicho, será previsiblemente la candidata socialista a la alcaldía de València. Se desconoce la posición de la Generalitat Valenciana, representada en el consejo por el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus.