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El ayuntamiento cambio de uso una parcela educativa en Penya-roja para construir un centro de salud

La Junta de Gobierno admite a trámite la modificación puntual del planeamiento relativa al cambio de calificación del terreno. El nuevo centro sanitario dará cobertura a 12.000 vecinos y complementará al de Trafalgar, que ya atiende a los residentes del distrito de Camins al Grau

El barrio de Penya-roja tendrá un centro de salud para 12.000 vecinos

El barrio de Penya-roja tendrá un centro de salud para 12.000 vecinos / GM

Redacción Levante-EMV

València

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes la admisión a trámite de la documentación del Servicio de Planeamiento sobre la modificación puntual del PGOU relativo al cambio de calificación de escolar a sanitaria de la parcela municipal donde la Generalitat tiene previsto construir el nuevo Centro de Salud del barrio de Penya-roja. El acuerdo abre un periodo de consultas de un mes a las administraciones afectadas y al vecindario, y supone el primer paso formal de la tramitación urbanística que desbloquea el proyecto.

La parcela se sitúa entre el camí de Penya-roja y el paseo de la Alameda. La propuesta destina 2.050 metros cuadrados al centro de salud, mantiene 4.500 metros cuadrados como suelo escolar conforme a la reserva requerida por la Conselleria de Educación y reordena el resto como espacio peatonal. El futuro equipamiento dará cobertura a 12.000 vecinos.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha subrayado que "el Ayuntamiento pone el suelo en plazo y con la ordenación necesaria para que el nuevo centro de salud sea una realidad cuanto antes". Giner ha subrayado que "el equipo de gobierno actual ha resuelto en pocos meses, un asunto que llevaba años bloqueado y que responde a una demanda histórica avalada por una sentencia firme que dio la razón a los vecinos frente al anterior equipo de gobierno".

La parcela estaba originalmente calificada íntegramente como suelo escolar y, ante la necesidad expresada por la Conselleria de Educación de preservar su reserva en el barrio, surgió la necesidad de generar nuevo suelo dotacional de uso sanitario sin detraer metros de suelo educativo.

Reordenación integral para respetar las necesidades de suelo

Para ello, la solución aportada por el Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento consiste en una propuesta de reordenación integral del ámbito. El tramo de la calle Martí Domínguez Barberà comprendido entre el camí de Penya-roja y el paseo de la Alameda, con su calzada y su aparcamiento, deja de ser viario rodado y se incorpora al suelo dotacional, lo que permite recolocar la geometría del solar y obtener una parcela sanitaria regular de 2.050 metros cuadrados sin tocar los 4.500 metros cuadrados de la reserva escolar. La banda restante se reordena como eje peatonal y mejora los accesos al futuro centro de salud y al colegio.

La fórmula, técnicamente compleja por la doble condición de suelo viario y dotacional, cuenta con el aval de ambas consellerias y con los informes favorables de los servicios municipales de Bomberos y Movilidad, que confirman que el cambio no compromete la accesibilidad del entorno ni la respuesta de emergencias.

El pasado 29 de enero, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y la alcaldesa, María José Catalá, trasladaron el acuerdo a la Asociación de Vecinos de Penya-roja. El nuevo centro sanitario complementará al de Trafalgar, que atiende a casi 30.000 vecinos del distrito de Camins al Grau. El equipamiento, que ya cuenta con plan funcional definido por la Conselleria de Sanidad, dispondrá de ocho consultas de Medicina de Familia y tres de Pediatría; Área de Rehabilitación con gimnasio; Área Maternal, Trabajo Social y Extracciones y Servicios generales y zonas administrativas.

Ampliación del Departamento de Salud Clínico-Malvarrosa

El proyecto se enmarca en la ampliación del Departamento de Salud Clínico-Malvarrosa, que pasa de 16 a 19 zonas básicas con la incorporación de los nuevos centros de Penyaroja, Antonio Suárez —en sustitución del consultorio de Chile— y Alfahuir.

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Tras la admisión a trámite, el expediente se somete a consultas durante un mes. Una vez recibidos los informes y las alegaciones, el Ayuntamiento llevará la modificación a aprobación inicial, información pública, aprobación provisional y, finalmente, aprobación definitiva. En paralelo, la Conselleria de Sanidad avanzará en la redacción del proyecto del nuevo centro de salud.

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