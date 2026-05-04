Contrarreloj para abrir el CEIP 106 de Malilla el próximo curso

El nuevo modificado al proyecto técnico del CEIP 106 de Malilla ha sido el arma arrojadiza del equipo de gobierno contra la gestión del Pla Edificant por parte de l aanterior Generalitat "Este es uno de los proyectos infravalorados, porque ya hubo que hacer un anterior modificado por dos millones". El nuevo aumento de la dotación, de un millón, se plantea bajo la idea de que, de cara al próximo curso, la instalación, ubicada en la calle Rio Eresma, al sur del barrio, ya esté dispuesta para el alumnado, que tiene que hacer frente al crecimiento demográfico de la zona, acentuado por la construcción, precisamente en esa zona, de gran cantidad de fincas nuevas.

La Junta de Gobierno aprobó la actuación que “responde a la necesidad de terminar correctamente la obra con mejoras en los espacios exteriores, más ajardinamiento, ajustes en techos, cerramientos y otras adaptaciones derivadas de circunstancias sobrevenidas durante la obra”.

Con todo ello, el presupuesto total de construcción de la obra nueva rozará los 16 millones de euros.

El expediente cuenta con informe técnico de supervisión favorable, que señala que no existe inconveniente para su aprobación, de acuerdo con la normativa de contratación pública aplicable “y permitirá avanzar en la tramitación administrativa necesaria para culminar la construcción de esta nueva infraestructura educativa del barrio de Malilla”.

Este CEIP tendrá 3 líneas, con 735 alumnos: 3 unidades Educación Infantil primer ciclo así como nueve de Educación Infantil segundo ciclo, 18 de Educación Primaria y comedor “y el objetivo municipal es que abra sus puertas para el próximo curso escolar”.

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El CEIP Malilla permitirá, además, incorporar al alumnado del Colegio Fernando de los Ríos, -el emblemático centro educativo inaugurado hace casi 50 años- y que en la actualidad desarrolla la actividad en plantas bajas de la avenida Ingeniero Joaquín Benlloch en régimen de alquiler. De hecho, antes de estas nuevas modificaciones se contaba con que el nuevo colegio estuviera finalizado el primer trimestre de 2026.