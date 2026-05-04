Entra en vigor la nueva normativa de Apartamentos Turísticos de València con un registro de oficio de la oferta homologada

El Boletín Oficial de la Provincia de València publica este lunes, 4 de mayo, la normativa que, bajo el título «Regulación de los usos terciarios hoteleros», significa, ahora dí, la puesta en marcha de un sistema que pretende controlar la proliferación de apartamentos turísticos en la ciudad de València, pasando de una moratoria -anulada, por otra parte, por el TSJ- a un texto legal. Mil veces anunciado por el equipo de gobierno como "la más restrictiva de España" y que en los plenos municipales se ha convertido en un argumento recurrente. Por parte de la oposición, por la situación actual de turistificación de la ciudad y por parte del gobierno, por culpa de sus antagónicos. Que así ha insistido el portavoz Juan Carlos Caballero "porque sirve para frenar una proliferación que se hizo con la aquiescencia del PSOE y Compromis, cuando abrieron la mano para convertir también los bajos en apartamentos turísticos".

Registro de establecimientos

El tiempo dictará la eficacia de esta normativa que, según se ha desvelado, va acompañada de la creación de un registro, "un censo de establecimientos, que será una herramienta de control para gestionarlos. Se registrarán de oficio todos los que tienen título habilitante o en trámite, -independientemente de la obligación de inscripción en el Registro Autonómico de Turismo por parte del interesado- lo que permitirá analizar la situación de saturación en cada barrio o distrito". Los datos que se van a requerir incluyen "ubicación, número de plazas, licencia... e incluye hoteles, apartamentos, albergues y todo tipo de alojamientos". Se requerirá la actualización trimestral del número de alojamientos y el anual para las proporciones de población. "Todo con criterios claros". Todo aquello que no esté en este listado formará parte de la oferta 'pirata' de la ciudad.

La normativa ha generado un intenso debate con una visión de la misma totalmente opuesta. El equipo de gobierno asegura que es casi un blindaje de la ciudad. "Va a ser muy difícil abrir un solo apartamento turístico más" aseguró María José Catalá -más allá, lógicamente, que los que estén en trámite y sean admisibles-. Mientras que la oposición dice lo contrario. El PSOE, por ejemplo, calcula que con la nueva normativa se podrán abrir hasta 5.400 apartamentos más.

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La normativa incluye una cláusula para facilitar la reversión al uso residencial durante el plazo de un año desde la entrada en vigor de la normativa "independientemente el uso o condiciones de acceso de los establecimientos que compartan planta o se sitúen por encima o por debajo de la ocupada por la vivienda de uso turístico que se pretende transformar", siempre que reúna las condiciones para ser usada como vivienda y que reúna requisitos como tener título habilitante, estar inscritas en el registro de viviendas de uso turístico, tener abierto un expediente de restauración de legalidad por implantación sin título habilitante o que hayan sido afectadas por la suspensión de licencias en la moratoria y se haya dictado resolución suspendiendo la tramitación.