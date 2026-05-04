La Policía Local de València detiene a tres personas cada día por violencia de género

El Centro Integral para la Violencia de Género (CIVIG), creado por la Policía Local de València el pasado mes de noviembre para atender la violencia de género y otros tipos de violencia registrados en el ámbito familiar, mantiene bajo su protección a unas 1.340 víctimas, de las cuales cerca de 900 son mujeres y el resto víctimas de otros casos de violencia en el ámbito familiar.

En concreto, el Civig ha registrado en estos seis primeros meses de actividad 489 intervenciones policiales vinculadas con la violencia de género, 202 relacionadas con violencia doméstica, 82 por quebrantamientos de órdenes de alejamiento, y 52 por agresiones sexuales. En cuanto a las detenciones policiales, entre enero y marzo de 2026 las agentes del Grupo Gama, especializado en violencia de género e integrado en este nuevo centro, han practicado un total de 109 detenciones y han llevado a cabo 2.295 vigilancias de órdenes de protección. Eso significa más de tres detenciones cada día por violencia de género, el principal problema al que se enfrentan cada día las Fuerzas de Seguridad.

Según datos oficiales, las actuaciones llevadas a cabo desde el CIVIG por parte de los agentes de Gama, además de las relacionadas con intervenciones policiales de vigilancia y preventivas, son: acompañamientos a víctimas, llamadas de seguimiento (4.000), llamadas a víctimas (3.565), llamadas a agresores (361), revaloraciones del riesgo policial (1.400), informes a la autoridad judicial (105), visitas domiciliarias (361), actualización del VIOGEN (2.696), charlas preventivas en Centro Municipal de la Mujer CMIO (23), apoyo SAUS, Servicios Sociales y CMIO (501), gestiones con otras instituciones (596) y más de 200 colaboraciones con patrullas, incluidas las colaboraciones con la Policía Nacional.

Más facilidades

Las nuevas instalaciones de la unidad Gama de la Policía Local están ubicadas en la calle Santa Cruz de Tenerife, junto a la central del Cuerpo en la avenida del Cid. La comisaria Navarrete, del grupo Gama, asegura que «desde el CIVIG no sólo se protege a las víctimas que han entrado en el sistema, sino a todas aquellas que no se han atrevido aún a dar el paso, las que están emergiendo del iceberg». «Aquí tienen un lugar hecho para ellas y sus hijos e hijas, para que se encuentren entendidas, comprendidas, con personal especializado que será capaz de acompañarlas en el difícil, pero necesario, camino de salida de la violencia», ha explicado la responsable de la unidad Gama.

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La alcaldesa de València, María José Catalá, ya aseguró en su día que la puesta en marcha del CIVIG, junto con el trabajo de Gama, «supone dar un paso más hacia una ciudad más segura, más justa y más humana. Y seguiremos sumando seguridad y restando miedo», añadió.