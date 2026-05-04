¿Qué son 'Les Geperudetes' y qué ingredientes tienen para endulzar la fiesta de la Virgen?
El Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia promueve el dulce emblemático para la festividad de la patrona
El Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia lanza, en vísperas de la celebración de la fiesta de la Virgen de los Desamparados, la campaña para la venta y consumo de ‘Les Geperudetes’, un dulce que trata de convertirse en identificativo de la festividad, como lo son otras propuestas gastronómicas, en dulce y en salado, del calendario, ya sea en Reyes, Pascua, San Juan o Todos los Santos.
A pocos días de la celebración en honor a la patrona de Valencia, los establecimientos agremiados recuperan este dulce característico que, año tras año, ha ido ganando protagonismo en las mesas valencianas.
Les Geperudetes destacan por su forma redonda y su textura esponjosa, resultado de una elaboración cuidada a base de calabaza y almendra, ingredientes profundamente arraigados en la tradición repostera local. Su acabado con azúcar glas y la silueta de la Virgen en el centro las convierte en una pieza reconocible y cargada de significado. Puede recordar, en ese sentido, a la Tarta de Santiago, que también 'troquela' su elemento distintivo en la parte superior de su dulce.
Además, como elemento diferenciador de la campaña, el Gremio ha desarrollado un packaging exclusivo diseñado específicamente para esta iniciativa, que refuerza la identidad del producto y lo convierte también en un detalle especial vinculado a la festividad.
Con esta iniciativa, el Gremio busca reforzar el vínculo entre este producto artesanal y una de las celebraciones más importantes de la ciudad, invitando tanto a vecinos como a visitantes a incorporar este dulce a los actos festivos. Además, supone un impulso para el sector artesanal, poniendo en valor el trabajo diario de los hornos tradicionales y reivindicando la calidad de los productos elaborados en ellos.
El presidente del Gremio, Juanjo Rausell, ha destacado la evolución de esta iniciativa y ha subrayado que “cada edición reafirma que la artesanía tiene un valor incalculable”.
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