València declara de interés público la concesión de suelo municipal para la ampliación del IVO

El Ayuntamiento de València ha acordado admitir a trámite y declarar de interés público la solicitud de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) relativa a la concesión administrativa para la construcción de dos edificios en el ámbito de la parcela dotacional de propiedad municipal sita en la confluencia de las calles Professor Beltran Báguera, Joaquim Ballester, Ricardo Micó y Gregori Gea. Así lo ha decidido la Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria celebrada este lunes, al considerar que concurren razones de interés general para la ciudad de València.

La solicitud de la concesión demanial tiene la finalidad de poder disponer del uso del suelo calificado como dotacional asistencial/sanitario colindante al resto de instalaciones de la citada fundación médica ubicada en el barrio de Campanar, para mantener y complementar el servicio imprescindible que ha venido desarrollando en las últimas décadas de atención e investigación oncológica en favor de la población y sociedad valenciana.

Pese a que sus dependencias han crecido hasta convertirse en un complejo hospitalario constituido por cuatro edificios ubicados en la ciudad, con tecnología de última generación y un equipo médico de profesionales de enorme prestigio, la saturación de las instalaciones ha obligado al IVO a planificar una ampliación de su capacidad estructural en el barrio de Campanar, que le permita ampliar y mejorar servicios sanitarios y asistenciales oncológicos, dado el volumen de pacientes atendidos en los últimos ejercicios, cuyo aumento exponencial es previsible. El objetivo final es materializar la edificabilidad asignada por el planeamiento urbanístico municipal en dos bloques, uno de cinco plantas y otro de 12, de uso dotacional sanitario asistencial, para construir un edificio hospitalario oncológico, con acceso principal desde la calle Professor Beltrán Báguena.

Cabe recordar que el Pleno del Ayuntamiento de València aprobó el pasado 28 de octubre de 2025 la ampliación de las instalaciones de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología en su ubicación actual en Campanar. La modificación consiste en calificar como dotacional sanitario/asistencial parte del actual Parque Professor Llombart, ubicado en la confluencia de las calles Professor Beltrán Báguera, Joaquim Ballester, Ricardo Micó y Gregori Gea, que es donde se construirá la nueva ampliación del centro sanitario.

Una superficie de 1.743 metros cuadrados

En concreto, las futuras instalaciones se alzarán en una superficie de 1.743,30 metros cuadrados, donde se materializarán unos 16.000 m2 de techo que permitirá la construcción de dos bloques hospitalarios, uno con cinco alturas, y el segundo con 12. Paralelamente, para compensar la modificación se cambiará la calificación de tres ámbitos de suelos que pasarán a ser zonas verdes. Estos se sitúan entre las calles Doctor Machí, Reus y Periodista Llorente, colindantes al edificio de Bombas Gens, así como las parcelas dotacionales situadas por un lado en la intersección de la calle Professor Beltrán Báguena y la avenida Menéndez Pidal, y por otro lado la parcela conformada por las calles de Francesc Tárrega, Tramuntana y Enginyer la Cierva.

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En este ámbito de colaboración entre la corporación municipal y el IVO, ambas entidades llegaron a un acuerdo el pasado mes de marzo, para que la fundación médica construya un nuevo parque infantil en el río, con temática de Gulliver, que tendrá un presupuesto de 1,5 millones de euros y estará situado entre el Pont de les Arts y el de Glòries Valencianes. “De esta manera, la ciudad gana más de 700 metros cuadrados de nuevas zonas verdes y el Ayuntamiento de València construirá un nuevo parque en Marxalenes de casi 2.500 metros cuadrados” anunció en su momento la alcaldesa, María José Catalá. En esa línea, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha recordado que “el IVO es un centro referente en la ciudad y en toda España por su trabajo, su calidad y su función social, y ahora la ciudad debe corresponder trabajando para que pueda crecer y siga atendiendo a las personas enfermas de cáncer”.