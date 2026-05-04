València se reserva 2,7 millones para demoler en caso de ruina inminente

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado este lunes a la empresa Canalizaciones y Derribos Safor el contrato marco para la ejecución de las obras de demolición, conservación de las condiciones de seguridad, instalación de apeos, apuntalamientos u otras medidas excepcionales con carácter urgente, así como las de vallado de las parcelas resultantes. De esta manera, el Ayuntamiento de València dispondrá de una empresa a través de la que poder actuar con rapidez ante situaciones de ruina inminente en inmuebles de la ciudad.

La entidad mercantil estará disponible las 24 horas del día a lo largo de los cuatro años de vigencia del contrato. Los servicios municipales han previsto una inversión económica máxima de 2.688.620 euros. Este gasto máximo de casi 2,7 millones de euros englobará todos los contratos basados que puedan celebrarse en el ámbito del acuerdo marco, en los ejercicios presupuestarios 2026 a 2029.

La entidad adjudicataria, a instancias del Departamento de Bomberos o de la Policía Local, actuará con la mayor urgencia para adoptar las medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad de personas y bienes, así como ejecutar las demoliciones que no admitan demora en los casos de amenaza de ruina inminente. La intervención inmediata de la contrata municipal resulta decisiva en el caso de que la inactividad de la propiedad del inmueble afectado haya provocado un riesgo para la seguridad ciudadana.

Tal como detalla el expediente de contratación, desde que reciba el aviso del Ayuntamiento, la empresa deberá velar por el estado de conservación del inmueble siniestrado, en aras de la seguridad ciudadana y de sus posibles ocupantes, hasta que se produzca la intervención efectiva. Para ello, deberá tomar todas aquellas medidas precautorias señaladas por los servicios municipales o las alternativas que pudiera considerar.

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Igualmente, en los supuestos de órdenes de ejecución o amenaza de ruina inminente, el Ayuntamiento podrá solicitar que se anticipen la ejecución de los trabajos que deban ser formalmente adjudicados mediante la resolución correspondiente, motivados por razones de seguridad y urgencia. Dicha previsión incluirá, además, aquellos casos en los que sea necesario proceder a abrir o cerrar huecos en muros u otras intervenciones similares.