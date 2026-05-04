València saca a licitación la primera fase de la reurbanización de San Agustín por 4,2 millones

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy la apertura del procedimiento de adjudicación para contratar la ejecución de la Fase 1 de las obras de la plaza de San Agustín calle Sant Vicent, correspondiente al tramo comprendido entre la calle de Guillem de Castro, la plaza de España y avenida del Oeste, según el proyecto aprobado el pasado día 2 por el gobierno local.

La reurbanización de la plaza San Agustín, avenida del Oeste y San Vicente Mártir entre los tramos de plaza España y Guillem de Castro “es un proyecto estratégico para Valencia, ya que supondrá transformar un gran espacio urbano del centro de la ciudad en el que se ampliaran en casi 4.000 m2 las zonas peatonales, se triplicará el número de árboles y se dotará de casi 2000m2 más de vegetación por medio de parterres ajardinados y jardineras elevadas”, explicó el concejal de Urbanismo Juan Giner.

El proyecto sobre el que se aprobado hoy la licitación cuenta con un presupuesto inicial de 4,2 millones de euros (4.195.171,95 €, IVA incluido) y un plazo de ejecución previsto de ocho meses. Dado que se trata de un proyecto plurianual, la aprobación del gasto afecta a los ejercicios presupuestarios de 2026 y de 2027.

El proyecto total de remodelación de este céntrico ámbito urbano dispone de un presupuesto total de 14.948.830,86 euros. La actuación global comprende la renaturalización de la avenida de l’Oest, la plaza de Sant Agustí y el tramo de la calle Sant Vicent Màrtir entre la calle de Guillem de Castro y la plaza Espanya, según el proyecto que será ejecutado por la UTE Escalera de Color, que resultó ganadora en 2022 del concurso de ideas que convocó el Ayuntamiento de València.

Tal como la alcaldesa, María José Catalá, explicó en su momento, la actuación se divide en tres fases. La fase 1 (plaza de Sant Agustí), que es la que sale ahora a licitación con un presupuesto de 4.195.171,95 euros; la fase 2 (calle Sant Vicent) que dispondrá de una inversión de 4.202.484,94 euros; y la fase 3 (avenida de l’Oest) se ha reservado una partida económica de 6.551.173,97 euros. El proyecto de remodelación urbana se ejecutará en un ámbito de más de 30.000 m2.

El proyecto permitirá ampliar en 3.800 m2 la superficie peatonal, lo que supone más de 18.500 m2. Se ganarán 2.631 m2 de zonas verdes y se triplicará el número de árboles, ya que se plantarán 264 árboles nuevos. Además, se colocarán 16.218 m2 de pavimento de piedra natural de Ulldecona para crear un lenguaje estético unitario en los tres tramos, en sintonía con el entorno del Plan Valentia.

425 m2 de nuevas pérgolas

Respecto al mobiliario urbano, se prevé instalar 194 nuevos bancos; 425 m2 de nuevas pérgolas y espacios de sombra y 26 nuevos puntos de alumbrado. Finalmente, la planta viaria quedará definida con dos carriles en la avenida de l’Oest y tres carriles en Sant Vicent Màrtir. Las siete paradas de EMT existentes, que dan servicio a 22 líneas, se mantendrán y contarán con nuevos andenes con mayor espacio longitudinal.

La UTE Escalera de Color presentó su proyecto definitivo de ejecución el pasado 9 de marzo, después de subsanar diversos reparos señalados en los informes técnicos de los servicios municipales competentes en la materia.

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El proyecto de remodelación urbana, que abarca un ámbito de 32.599m2, se ejecutara en tres fases de obras para reducir al máximo las molestias a los vecinos y los comerciantes. “Se planificaran por tramos y a través de tres fases de ejecución de obras, buscando la menor afección posible a la actividad comercial y garantizar la accesibilidad a los vecinos a sus domicilios”.