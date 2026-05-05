La antigua sede de Hacienda apunta a albergar una biblioteca "de referencia" en València

El antiguo edificio de Hacienda localizado en la calle de Guillem de Castro es uno de los caramelos patrimoniales de València. Abandonado durante años, recuperado por el Ayuntamiento y la Diputación en un reparto de 60%-40%, los responsables de ambas instituciones ya están trabajando para darle un uso adecuado al inmueble.

Hace algunos días, el concejal de Patrimonio de València, Juan Manuel Badenas subió a Instagram el vídeo de una visita en la que recorría el edificio de los años 50 y mostraba su grave deterioro, con la instalación eléctrica arrancada y el techo desprovisto de las escayolas. El edil de Vox sugería que este inmueble tal vez pudiera dedicarse directa o indirectamente a paliar la falta de vivienda social.

Preguntada por el futuro del edificio, la alcaldesa María José Catalá ha señalado que la construcción o habilitación de vivienda asequible es una prioridad para su gobierno, pero este inmueble particularmente tendría una difícil reconversión por el nivel de protección de su fachada.

En su lugar, la primera edil baraja crear un espacio mixto con usos administrativos y culturales. Y se ha centrado en lo segundo: “Yo veo una gran biblioteca, un gran espacio cultural en el hall, que sería referencia de la ciudad de València”, ha expresado en forma de sueño que podría convertirse en realidad.

"A mí me gustaría albergar fondos expositivos de la Diputación de Valencia, que puede ser un espacio expositivo compartido o puede ser una gran biblioteca que podamos hacer entre las dos administraciones. En cualquier caso, yo creo que dada la distribución de la propiedad del edificio, está claro que podemos compatibilizar el uso administrativo con una gran espacio cultural en la planta baja o en el hall. Falta definir ese espacio cultural. Como alcaldesa me gustaría tener una gran biblioteca de referencia", ha redundado.

Un viejo anhelo

La posibilidad de albergar libros donde antes se pagaban impuestos lleva años sobrevolando la vieja sede de Hacienda. De hecho, en 2019, el Plan Especial de Ciutat Vella protegió su uso como edificio dotacional –evitando su reconversión en hotel– y la Concejalía de Acción Cultural planteó trasladar allí la Biblioteca Histórica, la Hemeroteca y el Archivo Municipal.

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Tres años más tarde, el gobierno de Compromís y PSPV estimó en 12 millones la rehabilitación del edificio para ampliar los servicios municipales, un uso que también medita ahora la alcaldesa de València. En concreto, el informe de resultados de los trabajos de campo y cálculos para el reconocimiento del inmueble recogía una estimación económica de refuerzo estructural de casi 4 millones de euros, a lo que seguiría una habilitación de obras valorada en algo más de 8,6 millones de euros.