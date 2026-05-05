Árboles, cementerios, sedes sociales... y ahora cinco colegios con placas fotovoltaicas

Hasta cinco colegios de la ciudad de València se sumarán a ser recolectores de energía solar con la que rebajar la factura y no tener que recurrir a la red general para los servicios de luz y agua caliente necesarios en sus inmuebles. La Junta de Gobierno aprobó este lunes la convocatoria del procedimiento abierto de contratación para la instalación de placas fotovoltaicas en cinco escuelas infantiles del municipio.

La inversión es de casi medio millón de euros y supone incorporar a estos centros dentro de la búsqueda de lugares proclives al autoconsumo, dentro de las instalaciones municipales. En los últimos años se han incorporado a estas iniciativas espacios como el Cementerio General -a través del proyecto RIP, iniciado la pasada legislatura- e incluye colegios (como el CB Benimaclet hace ahora dos años), sedes como el Conservatorio Municipal o mercados municipales, como el de Benicalap, además de la utilización de cubiertas municipales para las Comunidades Energéticas locales o los "árboles fotovoltaicos", una estructura en cuya ramas se recogía la energía para transformarla, en el tronco, en forma de cargadores para teléfonos móviles y pequeños vehículos.

La batería de cinco colegios sacados a concurso para la instalación fotovoltaica incluye la Escuela Infantil Gent Menuda, en el barrio de Natzaret, se licita por 25.505,40 euros; el de Solc, en Tres Forques, por 98.727,41 euros; el de Pardalets, en La Bega Baixa, por 121.943,44 euros; el de Sant Pau, en el mismo barrio, por 119.512,46 euros; y el de Clara Campoamor, en Sant Llorenç, por 72.011,07 euros.

La instalación de estos sistemas de energía solar fotovoltaica para autoconsumo permitirá reducir los costes del consumo de energía eléctrica en las dependencias educativas y formativas municipales, así como las emisiones de CO₂ a la atmósfera.

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El contrato tendrá un plazo de duración de dos meses para los lotes uno y dos; de cuatro meses para el lote tres; de seis meses para el lote cuatro; y de cinco meses para el lote cinco.