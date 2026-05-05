Colón se suma a la "operación frío" de los mercados de València

No es la primera vez que María José Catalá se refiere a una gestión ciudadana asegurando que "no se ha actuado en", que puede ser veinte o veinticinco años. Lo más cómodo sería remitirse a "los últimos ocho años" en alusión al anterior equipo de gobierno de Compromís y PSOE, pero es verdad que, sin nombrarlo, también reconoce inacciones en los últimos años de Rita Barberá cuando se trata de elementos ciudadanos en los que se lleva a cabo una reforma o una mejora. Es verdad, sin embargo, que con los mercados suele incidir en la idea de "nos los dejaron como nos los dejaron", aquí sí en alusión al gobierno progresista, pero al referirse al Mercado Colón volvió a decir que "no ha tenido inversión en los últimos 25 años y esa es la verdad: van a tener las que necesitaba, que son más, pero ahora hacían falta algunas que era y son básicas para que esta joya de la ciudad brille".

Tanto tiempo como el que ha pasado desde que llevó a cabo su reestructuración de mercado municipal decadente a centro multihostelero, en el que restaurantes, terrazas y mercadillo se arracima en un espacio singular.

Las obras, impulsadas por Aumsa, cuentan con un presupuesto de 1,3 millones e incluyen la instalación de un nuevo sistema de climatización y ventilación, además de saneamiento, nuevos baños y mejora de los preexistentes, control de acceso al aparcamiento y el cambio de escaleras mecánicas, que empezarán su desmontaje la próxima semana y que estarán disponibles en julio. La mejora climática beneficiará especialmente a los puestos del sótano, más cerrados, mientras que la parte superior tendrá que convivir con su propia estructura, extremadamente abierta, por donde, por lógica, puede entrar más poniente.

Este proyecto ya estaba aprobado a finales del pasado año y se adjudicaron el pasado mes de febrero. De hecho, anunció la puesta en marcha de las obras coincidiendo con el momento de recibir un premio por parte del propio mercado.

"Viene un verano muy caluroso"

Más allá de la obra en este recinto, en lo que ha insistido la alcaldesa es en una particular "operación frío". Avecina que "viene un verano muy caluroso, que va a ser duro por el estrés climático y estamos haciendo todo lo posible por adelantar las obras de climatización de los mercados municipales con el objetivo de generar refugios climáticos, donde la gente pueda respirar en momentos de altas temperaturas”.

Las imágenes del pasado año, con auténticos hornos en el Mercado Central o el de Russafa, son incómodas y la alcaldesa ha venido a decir que, ya que han hecho un amplio programa de inversiones, "le he pedido al concejal de comercios que avancemos en la medida de lo posible en las obras de climatización". Otros, como Algirós, ya han dejado de ofrecer la imagen de ventiladores tratando de atemperar los puestos de venta ante la "chicharra" veraniega.

Torrefiel, Russafa y Rojas Clemente, ya

Precisamente, son tres las obras que se van a llevar a cabo en breve: Russafa y Rojas Clemente ya durante el mes de mayo, Torrefiel al empezar junio. En el caso de Torrefiel, el mercado parará durante el mes de agosto para poder acelerar las obras, mientras que Russafa sí que permanecerá abierta y Rojas Clemente lo decidirá en breve. Todos estos trabajos, que se han desarrollado desde hace más de un año, no permitirán salvar el calor este verano, pero sí que quedarán dispuestos a partir de otoño, tanto para los últimos episodios de calor como los siguientes de frío y, ahora sí, los siguientes veranos.

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La obra de Torrefiel supone una inversión de más de medio millón de euros, la de Rojas Clemente, 700.000 euros y Rusafa, 1,6 millones.