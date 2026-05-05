Escif denuncia que quieren borrar su mural contra la explotación infantil en València
La Diputación ha ordenado al artista eliminar la pieza al caducar el permiso concedido para intervenir la fachada de un BIC. Escif ha pedido protestar contra las instituciones que pueden frenar el borrado
El artista urbano Escif ha denunciado en sus redes sociales que la Diputación quiere borrar el mural 'Fashion Victims', una pieza de denuncia contra la explotación infantil en la moda rápida que desde hace cuatro años decora el Pasaje Doctor Serra de la ciudad de València.
El muralista valenciano ha lamentado que quieran "silenciar" la obra que pintó en 2022 frente al Primark en el marco de un documental sobre el Equipo Crónica, y que durante este tiempo ha sido reconocida con premios y reconocimiento en medios de todo el mundo.
"Lo más sorprendente es que la pared donde está pintado va a ser demolida igualmente dentro de un tiempo", dice Escif, que reprocha que traten de eliminar la pieza "para dejar una pared en blanco que van a tirar".
El autor agrega que desde febrero de 2024, la Conselleria de Cultura "tiene sobre la mesa una petición para salvar esta obra" y "llevan más de dos años sin contestar", ha lamentado.
"Ni sí. Ni no. Solo silencio. Y ese silencio es lo que justifica el borrado", insiste el artista, que anima a sus seguidores a compartir su mensaje y etiquetar en comentarios "a quienes pueden decidir mantenerla: la Diputación de Valencia, la Conselleria de Cultura y el Ayuntamiento de València".
Fuentes del organismo provincial han explicado a Levante-EMV que la pared está dentro de un Bien de Interés Cultural (la Plaza de Toros) y el mural de Escif contaba con un permiso por dos años que ya ha caducado. Dado que la Generalitat no ha prorrogado este permiso, la Diputación acata la decisión y ha ordenado al artista borrar su propia obra.
La publicación de Escif en su perfil de Instagram acumula más de 5.000 likes y más de un centenar de comentarios. Falta ver si alguna de las tres instituciones reacciona al revuelo generado y protege la pieza premiada en 2022 con el Temps de Les Arts en Artes Visuales, un galardón copatrocinado por la propia Diputación de València.
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